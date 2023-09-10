Дана Уайт прокомментировал выступление Адесаньи: «Он выглядел чересчур медлительным»

Глава UFC Дана Уайт удивлен выступлению экс-чемпиона в среднем весе Исраэля Адесаньи (24-3), который проиграл Шону Стрикленду (28-5) на UFC 293 и потерял чемпионский пояс.

«Исраэль выглядел так, словно он дерется в замедленной съемке, он выглядел очень зажатым и чересчур медлительным. Мне действительно любопытно, как он прокомментирует свое выступление.

В пятом раунде, когда все понимали, что ему необходим нокаут, чтобы вырвать победу, он не форсировал события. Возможно, он дрался с травмой», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Стрикленд победил Адесанью единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-?46) и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.