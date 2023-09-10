Шон Стрикленд: «Пояс UFC для меня ничего не значит. Я просто люблю драться»

Новый чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-5) прокомментировал свою победу над Исраэлем Адесаньей (24-3), отметив, что легко видел все атаки нигерийца.

«Я выиграл, мне заплатили и в придачу я получил бонус. Я счастливый человек, — сказал Стрикленд в интервью UFC. — Я просто люблю драться. Я волновался, потому что хотел победить. Этот гребаный пояс для меня ничего не значит. Абсолютно ничего.

Каждый раз, когда он выбрасывал удары, я думал: «Чувак, капец это предсказуемо!» Его удары легко читались, как будто он находился в миле от меня. Я понял, что боксирую лучше него. Хантер [Кэмпбелл] и Дана [Уайт] сейчас в гневе звонят Иззи и спрашивают: «Как, черт возьми, ты позволил этому мудаку победить?!» (смеется) Не знаю, что ждет меня в будущем. Надеюсь, в течение следующих двух месяцев меня не отменят».

Стрикленд победил Адесанью единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-?46) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.