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Сегодня, 12:11

Азизян считает, что Вальтер Уокер смог бы нокаутировать Минакова ударом колена

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Основатель бойцовского клуба Gor MMA Гор Азизян поделился мнением о возможном бое Вальтера Уокера и Виталия Минакова.

«Что будет, если свести Вальтера с Виталием Минаковым? Уокер нокаутирует ударом колена. У Вальтера очень опасные ноги. Минакову сколько лет и Вальтеру сколько?» — приводит слова Азизяна MMA.Metaratings.ru.

В своей профессиональной карьере 26-летний Уокер провел 11 боев и одержал 11 побед. У 39-летнего Минакова 25 поединков и 23 победы.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Вальтер Уокер
Виталий Минаков
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