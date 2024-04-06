Азизян считает, что Вальтер Уокер смог бы нокаутировать Минакова ударом колена

Основатель бойцовского клуба Gor MMA Гор Азизян поделился мнением о возможном бое Вальтера Уокера и Виталия Минакова.

«Что будет, если свести Вальтера с Виталием Минаковым? Уокер нокаутирует ударом колена. У Вальтера очень опасные ноги. Минакову сколько лет и Вальтеру сколько?» — приводит слова Азизяна MMA.Metaratings.ru.

В своей профессиональной карьере 26-летний Уокер провел 11 боев и одержал 11 побед. У 39-летнего Минакова 25 поединков и 23 победы.