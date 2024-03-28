Корешков: «Волков победит Павловича, если не нарвется на дурной удар»

Российский боец полусреднего веса, выступающий в лиге PFL, Андрей Корешков назвал Александра Волкова фаворитом в поединке с Сергеем Павловичем.

«Не самый приятный бой. Встречаются два наших соотечественника. Они же вместе тренировались. Увидим классическое противостояние в стойке. Один длиннорукий, а второй будет искать ближнюю и среднюю дистанцию. Александр постарается сдержать Сергея. На его стороне антропометрия. Он не такой взрывной, не такие мощные у него удары, как у Павловича. Но в тяжелом весе обоим хватит сил на нокаут. Александр также сделает упор на удары ногами, постарается ими держать на дистанции и сбивать. Я отдам предпочтение Волкову — победа по очкам либо досрочная. Он победит в этом бою, если не нарвется на дурной выброшенный удар», — приводит слова Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Поединок между Александром Волковым и Сергеем Павловичем состоится 22 июня в рамках турнира UFC Saudi Arabia.