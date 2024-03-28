Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

28 марта, 10:03

Келвин Гастелум подерется с Даниэлем Родригесом 22 июня в Саудовской Аравии

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

32-летний полусредневес Келвин Гастелум (17-9) проведет следующий бой против 37-летнего Даниэля Родригеса (17-4) 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Об этом сообщил Дана Уайт в соцсетях.

Гастелум прошлый бой проиграл Шону Брэди (16-1) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 2 декабря 2023-го на UFC on ESPN 52 в Остине, США.

Родригес идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Иану Гарри (14-0) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 13 мая 2023-го на UFC on ABC 4 в Шарлотте, США.

Даниэль Родригез
Келвин Гастелум
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Дочь форварда «Спартака» и «Динамо» рассказала о загадочной смерти футболиста
Брэдли Купер сыграл композитора Леонарда Бернстайна в фильме «Маэстро»
Космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-24»
Наказание за грубость, три шайбы в большинстве и лютый Да Коста. Что произошло в матче «Металлург» - «Автомобилист»
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Адвокат предупредил об опасности случайно полученных денег на карту
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корешков: «Волков победит Павловича, если не нарвется на дурной удар»

Постарнакова: «Планирую стать чемпионкой UFC через два-три года»
Новости
RSS RSS
Все новости