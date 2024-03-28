Джонни Уокер подерется с Волканом Оздемиром 22 июня в Саудовской Аравии

Седьмой номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Джонни Уокер (21-8) встретится с девятым номером рейтинга Волканом Оздемиром (19-7) 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Об этом сообщил Дана Уайт в соцсетях.

Магомед Анкалаев (18-1) победил Уокера техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.

Оздемир чередует победы и поражения. В прошлом бою он одолел Богдана Гуськова (15-3) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 2 сентября 2023-го в Париже, Франция.