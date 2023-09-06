Александр Волков: «Не думаю, что победа над Туивасой приблизит меня к титульному бою»

Восьмой номер рейтинга UFC в тяжелом весе россиянин Александр Волков (36-10) считает, что главное в бою с Таем Туивасой (14-5) — показать отличное выступление.

«Что делает Тая таким популярным? Возможно, все потому, что он пьет пиво из кроссовок после своих побед, вот и все. Я не думаю, что победа над ним приблизит меня к титульному бою. Важно то, как я буду выглядеть в бою, как я себя покажу. Это гораздо важнее», — сказал Волков на пресс-конференции UFC.

Волков подерется с Туивасой 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.