Александр Волков назвал условие для боя с Павловичем

Восьмой номер рейтинга UFC в тяжелом весе россиянин Александр Волков (36-10) заявил, что подерется с Сергеем Павловичем (18-1) в том случае, если они оба будут претендовать на титул чемпиона.

«Если мы будем драться с Сергеем, то это точно вызовет ажиотаж среди болельщиков в России. Но, знаешь, мы тренировались с Сергеем очень долго, несколько лет, я помогал ему готовиться к его боям, особенно к Льюису, а он помогал мне в подготовке к моим боям. Сейчас мы тренируемся в разных залах. Многие спрашивают меня об этом, но да, мы будем драться друг с другом в том случае, если это будет бой за титул чемпиона или претендентский. Только в этом случае», — сказал Волков на пресс-конференции UFC.

Волков подерется с Туивасой 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.