30 раз дрался на улице, потратил на ММА студенческий кредит, из-за рэпа спит всего 6 часов. Тайрон Вудли в фактах

Истории, которые вы никогда не слышали.

В ночь на 29 августа бывший чемпион UFC Тайрон Вудли проведет первый поединок после увольнения из UFC. 39-летний боец ММА будет боксировать за самый крупный мешочек золота в своей карьере против непобежденного YouTube-блогера Джейка Пола.

Издание Sportszion сообщает, что Вудли заработает за бой около миллиона долларов: 500 тысяч в качестве гарантированного гонорара, остальное — долей за продажи платных трансляций. И хотя за время выступления в UFC Тайрон тоже допрыгивал до 500 000 долларов гарантированным платежом за бой, с продажами PPV у него было очень туго. Самый успешный его PPV-перформанс — это 240 тысяч платных трансляций за турнир, который он возглавлял боем против Робби Лоулера. С таких скудных продаж общий заработок Вудли за бой совершенно точно не доходил до миллиона долларов.

Оглядываясь же на чисто спортивное наследие Вудли в UFC — его, безусловно, можно назвать настоящим, властвующим чемпионом (4 защиты титула), но до статуса абсолютной легенды дивизиона он вряд ли дотягивает — слишком уж оторвались по заслугам Джордж Сен-Пьер, Мэтт Хьюз, а сейчас уже и Камару Усман, который сравнялся с Вудли по защитам, и в этих защитах у него только победы (у Тайрона же было удержание титула ничьей с Томпсоном). Тем не менее Вудли своими выступлениями закрыл приличный дефицит полусреднего веса в доминирующем чемпионе. После ухода Сен-Пьера в 2013 году за последующие три года новые чемпионы либо не могли элементарно защитить пояс (как Хендрикс), либо выигрывали и защищали его с грехом пополам — через трудовые раздельные решения (как Лоулер, у которого из трех титульных побед — две тяжелыми раздельными решениями).

В лице же Вудли на чемпионский трон взошла новая, давно невиданная сила — он забрал пояс у Лоулера однопанчевым нокаутом, а затем защитил его три раза за год. К осени 2018-го у Тайрона было уже четыре успешные защиты — после такого можно было смело говорить, что со времен Хьюза и Сен-Пьера в дивизионе наконец-то появился новый доминирующий чемпион. И отдал свой титул Вудли тоже не абы кому, а новому супердоминатору, еще более монстроузной и современной версии полусредневеса — Камару Усману.

Перед боем с Джейком Полом мы решили собрать 8 историй о Вудли, которые не только поднимают ранее неизвестные чисто боевые подробности, но и раскрывают его личность в неожиданных направлениях.

***

Однажды Вудли уговорил Деметриуса Джонсона купить себе дорогие часы и брендовый ремень. Один из величайших бойцов в истории UFC всегда отличался скромным образом жизни и равнодушием к роскоши, но однажды Вудли смог убедить того шикануть.

«Я когда-то заставил Деметриуса Джонсона купить себе брендовый ремень и хорошие часы, — сказал Вудли на подкасте fubo Sports. — Подошел к нему: «Бро, ты уже начал что-то зарабатывать, купи себе нормальные часы. Я понимаю, что G-Shock — это, конечно, круто, но пора взять что-то нормальное». И он купил себе нормальные часы.

Я заставил его поменять отношение к себе в этом плане, и его дела сразу же пошли в гору. У него стало больше спонсоров, рекламы. Он до этого никогда не вкладывал энергию в денежные дела. Но в итоге он прошел путь от первого номера PFP, который зарабатывал меньше женщин - чемпионов UFC, до парня, который делает семизначные суммы в Азии. С деньгами все упирается в самовосприятие. Ты должен поднимать планку, ты должен вкладывать в это энергию.

К поединку против Даррена Тилла выдал серию в 21 день подряд без выходных. Победа над Тиллом пока остается последней для Вудли в ММА. Тайрон снес британца 50-0 по значимым ударам, уронил, задушил и довел количество защит титула до четырех подряд. К поединку Вудли блеснул трехнедельным марафоном без выходных. Шаг довольно мощный, учитывая громадные нагрузки бойцов в кэмпе, которые просто необходимо разбавлять паузами на восстановление.

«К бою против Тилла я подошел на серии в 21 тренировочный день подряд без единого выходного, — отмечал Вудли на подкасте Брендана Шауба. — Такой всплеск сил и мотивации пришел ко мне после того, как я побывал на UFC 227. Они посадили меня в первом ряду, рядом с Усманом, Колби и Тиллом. И меня это дико выбесило. Я сказал сотрудникам UFC: «Нафиг вы нас так посадили всех вместе? Я хочу уйти». И я встал и ушел.

Подошел к ребятам из Reebok и говорю: «Дайте мне какую-нибудь форму для тренировок». Они не поняли, зачем мне форма прямо сейчас, если я не дерусь. Но я настоял: «Дайте мне гребаную форму для тренировок!» И они дали мне форму, я подошел к моему тренеру, который тоже был на турнире, и мы пошли искать место на арене для тренировок. Нашли подходящую точку в одном из коридоров, где работал еще и телевизор.

И в тот момент как раз начался бой Деметриуса с Сехудо. Честно, я тогда считал Деметриуса непобедимым. Но он проиграл, и я сказал своему тренеру: «Если этот монстр проиграл, то проиграть может любой из нас». И я вспомнил Тилла — молодого, голодного, сильного, и ко мне пришла дикая мотивация. 21 день подряд до боя я работал без единого перерыва и выходного».

Потратил на тренировки по ММА кредит, взятый на оплату учебы в университете. В США семь из десяти студентов берут кредит на образование, который необходимо выплатить в течение 10 последующих лет после окончания учебы. Взял когда-то такой кредит и Тайрон, но потратил его на образование в ММА.

«Когда я проводил свои первые любительские бои по ММА, то не был бойцом на полную ставку, — вспоминал Вудли на подкасте Джо Рогана. — Я был тренером по борьбе, работал с Тьяго Алвесом, Ивом Эдвардсом, Дином Томасом и параллельно тренировал борцов на полставки в Университете Миссури. Благодаря работе с бойцами я смог купить страховку, чтобы оплатить себе операцию на плечо. Я порвал плечо, у меня совсем не было денег на операцию, и тут меня позвал к себе работать Ив Эдвардс. Он дал аванс, я смог купить страховку и прооперироваться.

Но потом время шло, и я не видел возможностей начать полноценную карьеру борцом. Времени на тренировки постоянно не хватало, а главное — не было денег. И тогда мой тренер в университете посоветовал мне пойти на бакалавра и взять кредит на образование. Я так и сделал — взял кредит на учебу в 50 000 долларов и тут же ушел из университета и полностью сосредоточился на ММА. Это был огромный риск — брать большие деньги на учебу, затем бросать эту учебу и пускать все деньги на тренировки и карьеру в ММА... Но риск в итоге полностью оправдался».

Провел больше 30 уличных драк. «Люди говорят, что я пришел в ММА из борьбы, но это неправильная цепочка. Я пришел с улиц в борьбу и только потом в ММА. У меня 30 уличных драк», — говорил Тайрон на подкасте fubo Sports.

Несмотря на 7 поражений в ММА, считает, что не проиграл ни одного боя, потому что был слабее как боец. Все поражения — из-за травм либо ментальности.

«Если бы не ментальность и травмы, я по-прежнему был бы непобежденным бойцом, — говорил Вудли в разговоре с MMA Island. — Меня ни разу не переигрывали чисто, за счет техники или мастерства, ни разу не ломали. Все мои поражения: Рори, Маркуадту, Шилдсу, Усману, Бернсу, Колби — из-за ментальности или травм, или каких-то событий в моей личной жизни, которые мне сильно мешали.

Судите сами — в бою с Робби Лоулером у меня были порваны паховые кольца, в бою с Тиллом я сломал руку, в бою с Майей дрался с порванным плечом, на бой с Усманом я вышел со сломанной стопой, в бою с Колби я сломал ребро уже в самом начале боя. Люди там что-то орут: «Ууууу, Колби его вынес» и прочий бред. Но найдите на YouTube видео, где доктор разбирает наш бой и мою травму. Там произошел такой перелом ребра, с которым невозможно было драться. Страшная боль. Я абсолютно уверен, что если бы ментально и по здоровью в каждом своем бою я газовал бы во все свои трубы, то по-прежнему был бы непобежденным бойцом. Я не проиграл ни одного боя чисто. Никто не смог полностью сломать меня или переиграть».

Перед вступлением в должность эксперта-аналитика для канала FOX тщательно изучил голоса и манеры всех ранее привлекавшихся к этой работе бойцов UFC — чтобы не повторяться. Этим Тайрон поразил руководство канала. Вудли сразу заявил боссам FOX, что его вклад в этой должности будет уникальным, потому что ни у кого не было такой манеры, как у него.

Из-за занятий рэп-музыкой и другими проектами Вудли спит всего по 6 часов в день. Тайрон — отец четырех детей, когда-то боец мирового класса, актер, музыкант и бизнесмен. Из-за такой загруженности (главным образом, рэпа) бывший чемпион спит совсем мало.

«Люди говорят, что я стал проигрывать, потому что занимаюсь другими вещами помимо боев, — рассуждал боец во время прямого эфира в Instagram. — Но скажите мне, пожалуйста, почему один боец 5-6 часов за день играет в видеоигры и это считается нормальным отдыхом, а я занимаюсь 6 часов музыкой — и это расфокусирование? Мне не нужно много сна. Давайте считать — в сутках 24 часа. 6 — на сон. 6 — на тренировки. Эти два процесса — моя база, они всегда должны быть сделаны. Затем еда — я всегда трачу на нее мало времени, могу поесть в дороге или на ходу. Также за едой я могу проводить время с семьей, общаться. Затем переезды. В Лос-Анджелесе ты можешь потратить до 5 часов в день в пробках, если у тебя много поездок. Но, окей, 6 часов на сон, 6 — на тренировки, 2 часа на семью и еду, 4 часа на переезды и другие дела, и остается 6 часов на себя. Вот в это время я занимаюсь музыкой и творчеством».

Предлагал совместно исполнить свой рэп-трек популярному рэперу Лудакрису, но наткнулся на техничный отказ. История показательна в том плане, насколько Вудли серьезное внимание уделяет музыке и считает собственные произведения ценными.

«Мы работали на студии, записывали трек Gorillaz on the grind, он потом вошел в альбом, — рассказывал Вудли на подкасте The Questionable Behavior. - Я в тот момент был очень злой, меня кто-то сильно выбесил, по-моему, Дана [Уайт]. И я сказал Дабу (рэпер T-Dubb-O. - Прим. «СЭ»): «Хочу сделать трек, который будет называться Nigga, I'll beat your motherfucking ass. Даб посмотрел на меня: «Нельзя делать трек с таким названием, ты не продашь ни одной копии альбома, ни одной платной загрузки трека. Но давай попробуем распеть эту фразу без «Нига»». И он начал ритмично распевать ее: I'll-beat-your-ass, I'll-beat-your-ass. И я подхватил, мы стали перебирать варианты распевки этого хука. Я помню, уже 3.30 ночи, и я начинаю накидывать причины, за что надеру зад. Я очень силен в творческом подключении, когда-то кто-то накинул идею, и нужно включаться и развивать ее. Я просто машина развития идей. И мы начали накидывать причины: I'll-beat-your-ass for this, I'll-beat-your-ass for that, рифмовать их. А Даб, когда он входит в работу, то начинает молниеносно строчить на своем айпаде текст. Он написал значительную часть текста за две минуты. Ушел в студийную будку, вышел — все написано. Я смотрю на него: «Нига, ты написал это за две минуты?» И он начинает распевать хук: I'll-beat-your-ass, I'll-beat-your-ass, я думаю, опять распевает припев, но тут полился текст. Думаю: «Этот парень на другом уровне».

И потом он начал руководить мной: «Тайрон, сдваивай вот этот звук, когда пропеваешь хук, вкладывайся вот сюда, а здесь бери тон пониже, Тайрон, я не чувствую твою энергию». Это такая песня-гимн для человека, который хочет надрать кому-нибудь зад. Потому что у любого есть момент, когда он хочет отхерачить кого-то. Тебя уволили с работы, ты обрюхатил какую-то бейби, и она начинает выносить тебе мозг, или тебе просто нужен качовый трек для тренировки. Когда мы закончили этот трек, я вдруг понял, что по жесткости это куда-то в сторону Tear da Club Up (культовой рэп-песни из 90-х). Это реально олдскульный гимн, просто Tear da Club Up нашего времени. И я вдруг услышал в нем Лудакриса. Реально этот трек прямо для него. Я сразу звоню ему: «Ты обязан запрыгнуть на этот трек, мой нигга. Он реально безумный. Олдскульный гимн, который создан для тебя. Интернет просто взорвется». Но он в самой что ни на есть вежливой, элегантной и деликатной форме сказал мне «Нет».

«Тайрон, ты знаешь, что мы братья и на определенном этапе обязательно поработаем вместе. Но сейчас я в той точке моей карьеры, где песня должна заинтриговать и вдохновить меня, чтобы я понял — это для меня, пора запрыгивать. Как артист я должен это почувствовать: «Мне место в этой песне»». Я уговариваю его: «Просто послушай трек! Ты все сразу поймешь». Он продолжает вежливо уходить: «Тайрон, я понимаю, откуда ты вышел, из какой среды, понимаю, что именно для тебя эта песня имеет большой смысл. Но что я хочу донести до тебя — я как артист должен испытать вдохновение для совместной работы. Потому что сейчас у меня много проектов: я снимаю фильм, работаю ведущим на Billboard и Fear Factor, у меня «Форсаж», свои музыкальные проекты... Я обещаю тебе, что послушаю твой трек, но, скорее всего, не изменю своего мнения». И на этом мы попрощались. Я должен был быть раздосадован, зол, но то, как красиво и умно он отказал мне, привело меня в восторг: «Этот засранец умен». И я сразу отпустил от себя ситуацию».