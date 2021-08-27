Ислам Махачев: «Больница Макгрегора уже заждалась. Теперь будет что-то похуже»

Интервью с лучшим российским легковесом после ухода Хабиба Нурмагомедова. 30 октября на турнире UFC 267 Махачев проведет бой с экс-чемпионом UFC в легком весе бразильцем Рафаэлем дос Аньосом.

Ислам Махачев, Россия, 29 лет. Легкий вес. Статистика в ММА: 20 побед, 1 поражение (9-1 в UFC).

— Довольны соперником? Ранее Дана Уайт говорил, что вы подеретесь с Бенеилом Дариушем, который выше в рейтинге, чем РДА. (Дариуш занимает третье место, Махачев — пятое, дос Аньос — седьмое.)

— Я доволен. Потому что Бенеил Дариуш сказал, что вернется только в январе следующего года, а я хочу чаще драться. РДА — бывший чемпион, хорошее имя, и он то ли шестой, то ли седьмой в рейтинге — недалеко от меня. Из вариантов, которые были, он наиболее хороший.

— Он сильно изменился после боя с Хабибом? (Этот поединок состоялся в апреле 2014 года, Хабиб победил единогласным решением судей, а в 2015-м дос Аньос стал чемпионом UFC в легком весе.)

— После того боя он сильно поднялся. Хотя я думаю, что сейчас у него есть небольшой спад. Однако он все такой же крепкий.

— Кто самый опасный соперник для вас в легком весе?

— По стилистике — чемпион, наверное (Чарльз Оливейра. — Прим. «СЭ»). Хороший боец, неплохо борется. Если его перевести, то не получится легко доминировать сверху. Джиу-джитсу у него хорошее, как и борьба — хорошие тейкдауны проводит.

— А что думаете насчет Джастина Гэтжи? У него длительный простой, а вот теперь ему дали бой с Майклом Чендлером 6 ноября.

— Джастин тоже очень хороший боец. Не стоит какого-либо бойца списывать, если он Хабибу проиграл, — Хабиб почти у всех выиграл. Джастин — крепкий парень, и сейчас он один из самых опасных в моем весе. Он даже может стать чемпионом, если подерется с Оливейрой — он может его победить.

— С Чендлером разберется?

— Думаю, да. Он такой боец, который может выйти и зарубиться с кем-то, показать шоу. А если он будет драться как с Тони — умно, аккуратно и по плану, — то может победить [Чендлера].

— Фергюсон интересует вас как соперник или уже нет?

— Если посмотреть по развитию моей карьеры, то подраться с Тони или РДА — для меня нет разницы (Махачев имеет в виду положение бойцов в рейтинге UFC, где Фергюсон сейчас занимает шестое место. — Прим. «СЭ»). Хотя я хотел бы больше подраться с Тони, честно говоря. Потому что присутствует чисто спортивный интерес, а не потому что я ему или кому-то хочу что-то доказать. Все понимают, что он на спаде, поэтому некоторые меня будут критиковать, если я его сейчас вызову. Но раньше у меня не было шансов с ним подраться, так как я был за пределами топ-15. А теперь уже он ниже меня в рейтинге. Получается, что я даю ему шанс.

— Тони проиграл три поединка, но в них были два момента, где он, на мой взгляд, продемонстрировал чудеса воли, — тот самый армбар в бою с Оливейрой и скручивание пятки в бою с Дариушем. Как вам эти моменты?

— Что касается армбара, то там было очень близко. А вот что касается скручивания — не думаю. Если бы у него пятка была уже на вот-воте, он стал бы крутиться. Все знают, как нужно уходить от болевых на ноги, — нужно крутиться в ту сторону, куда закручивают. Так можно облегчить боль, выкрутиться из болевого. Но видно, что он боец. Все знают, какой Тони Фергюсон, — он до конца дерется, все бои кровавые. Тони давно в этом спорте.

— Когда видели тот армбар, отвернулись?

— Нет.

— Это жестко выглядело.

— Ну да, для кого-то это жестко, а я этим всю жизнь занимаюсь.

— А бывает такое на тренировках?

— Конечно, бывает. Молодых в зале душишь, что-то им ломаешь, а они не сдаются. Все же хотят доказать что-то, когда выходят против сильных бойцов. Я с такими потом разговариваю в зале. Говорю им, что это зал и если они здесь получат травму, то на год останутся без работы. Не надо здесь показывать характер, если ты можешь его показать в клетке.

— Приходилось в зал кому-то скорую вызывать?

— Если какие-то такие травмы, рассечения — да, у нас есть свои врачи, которые могут приехать.

— Как отнесетесь к тому, если четвертый бой между Макгрегором и Порье все-таки состоится?

— Для публики это хороший бой, всем будет интересно. Думаю, Порье так же его переедет.

— Что тогда будет ждать Макгрегора?

— Не знаю. Больница его уже дождалась — что-то похуже, наверное.

— Когда планируете выйти на титульный бой?

— Может быть хороший расклад — что выйду на титульник уже после этого боя [с дос Аньосом]. Если Чендлер победит Гэтжи, а Оливейра победит Порье, то получится, что они уже дрались друг с другом, поэтому могут меня поставить.

— Вы рассказывали, что умеете отжиматься на двух пальцах. А какой у вас рекорд в подтягиваниях?

— Ну, если поставить такую цель, то смогу 30-40 подтянуться.

— А железки любите?

— Со штангой часто занимаюсь, но с небольшим весом — 50-60 килограммов и много подходов.

— На раз делали когда-нибудь жим лежа?

— Где-то 110 кг — максимум. Это так, чисто в зале игрался, поэтому больше не поднимал.