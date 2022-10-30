Нанес травму и брутально вырубил. Грузинский боец UFC забрал 50 тысяч долларов за лучший нокаут

Роман Долидзе быстро нашел ключи к победе над Филом Хоусом.

В ночь с 29 на 30 октября в Лас-Вегасе, штат Невада, состоялся турнир UFC Fight Night, в главном поединке которого Келвин Каттар уступил Арнольду Аллену. А в прелимах состоялась схватка грузинского бойца Романа Долидзе и американца Фила Хоуса.

34-летний Долидзе выступает в UFC с 2020 года. Перед поединком с Хоусом его рекорд составлял 4-1 — Роман победил Хадиса Ибрагимова, Джона Аллана, Лауреано Старополи и Кайла Докоса, уступив только Тревину Джайлзу. Хоус дебютировал в промоушене Даны Уайта на турнире UFC 254, где бились Хабиб и Гэтжи. Тогда американец нокаутировал Джейкоба Малкуна за 18 секунд. Также боец побеждал Нассурдина Имавова, того же Докоса и Дерона Уинна, но проигрывал Крису Кертису.

Роман Долидзе. Фото Соцсети

Уже в середине первого раунда Долидзе вышел на любимый болевой прием «скручивание пятки» — Роман финишировал таким образом дважды в карьере, а в UFC травмировал Джона Аллана. Хоуса постигла та же участь, что и бразильца: Фил не сдался, но, похоже, порвал коленную связку.

Американец с трудом передвигался по клетке, но бой продолжил. Долидзе нашел другой способ закончить бой досрочно — воспользовался отсутствием мобильности соперника и забил того у сетки в конце первого раунда. Завершающий боковой получился слишком точным и акцентированным: Хоус рухнул на настил, а судья остановил поединок.

Долидзе одержал пятую победу в промоушене и вторую подряд в первом раунде. За финиш в поединке с Хоусом он получил бонус 50 тысяч долларов. Возможно, после череды успешных выступлений Романа будут продвигать активнее, и уже скоро он получит соперника из топ-15.