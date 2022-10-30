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Сегодня, 08:30

Белорусскую легенду задушили уже в 1-м раунде. Орловский не справился с тучным бразильцем

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Андрей Орловский.
Андрей Орловский.
Фото Соцсети
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Андрей не смог выйти на первое место по победам в истории UFC.

В ночь с 29 на 30 октября в Лас-Вегасе, штат Невада, состоялся турнир UFC Fight Night, в главном поединке которого Келвин Каттар уступил Арнольду Аллену. А в прелимах прошел бой бразильца Маркуса Рожерио де Лимы и белоруса Андрея Орловского.

Для Орловского встреча с Лимой стала 39-й в UFC — по этому показателю он лишь на один бой отстает от абсолютного рекордсмена промоушена, Джима Миллера. В случае победы Андрей мог бы сравняться с Миллером — у Джима 24 успешных поединка в UFC. В это верилось, учитывая, что к схватке с бразильцем 43-летний Орловский подошел на серии из четырех побед, пусть иногда и спорных.

Андрей Орловский. Фото Соцсети
Андрей Орловский.
Фото Соцсети

Белорусский боец выступает в UFC с 2000 года (был перерыв с 2008 по 2013). Орловский — единственный подписант промоушена, кто выступал по ММА в четырех десятилетиях: в 1990-х, 2000-х, 2010-х и 2020-х. Но его соперник тоже далек от юношеского возраста: 37-летний Лима бьется в UFC с 2014-го. В промоушен он попал через шоу TUF, а за восемь лет набил рекорд 9-6.

Андрей Орловский. «После шутинга приезжал к школе сына и сидел в машине часа два-три. Страх был». Орловский: борода, хардкор, стрельба

Бой продлился меньше раунда. Размен в стойке закончился нокдауном — Орловский упал на спину, а Лима бросился добивать. Так сразу не получилось, но бразилец грамотно поработал в партере и быстро вышел за спину Андрею, замкнув замок на шее. Орловский сопротивлялся, но Лима немного улучшил позицию — больше терпеть было невозможно.

Серия Орловского из четырех побед прервалась. Но нужно быть откровенными: она должна была закончиться еще на поединке с Джейком Колье, где судьи каким-то образом углядели победу Питбуля.

Андрей Орловский
UFC
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