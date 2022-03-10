«Думали, будет кувыркаться, а он как начал качать!» Вирусное видео с Кокляевым и медведем: как оно появилось

Позитивный ролик к себе залил даже 50 Cent.

Неделю назад в сети завирусился ролик с силачами и медведем. Крепко сложенный мужчина висит на дереве и делает круговые движения ногами, другой бьет его по животу, а упитанный бурый медведь на заднем плане раскачивает это самое дерево. Вы наверняка видели это видео. Одним из трех его героев стал самый титулованный стронгмен России, недавно увлекшийся боксом Михаил Кокляев. На днях он дал интервью «СЭ». Часть про развитие его боксерской карьеры мы выложим в ближайшие дни, а здесь — история о том, как появился позитивный ролик с медведем.

— Ни на какой такой эффект мы не рассчитывали, — сказал Кокляев. — Это была запланированная акция. Мы сделали рекламный проект для компании, которая занимается производством спортивной одежды. Поехали туда [в лес] для того, чтобы устроить фотоссесию с лучшим спортсменом России в силовом экстриме в весовой категории до 90 кг — Денисом Вовком из Санкт-Петербурга. Он договорился с товарищами по поводу этого медведя, которого зовут Том. Его наставник... Я не буду говорить «дрессировщик», потому что, как мне кажется, дрессировщики животных унижают... Его наставник Павел относится к нему очень дружелюбно. А Том к Павлу относится как к хорошему хозяину, который постоянно дает ему какие-то орешки, мед, печенье.

Медведь, грубо говоря, всю дорогу что-то молотил. Он весь такой энергичный, потому что, видимо, углеводы делают свое дело. Единственный вопрос, который у меня был: «Да он же вроде должен спать?» А мне отвечают: «Нет. Он уже должен просыпаться. Не все медведи ложатся спать». Вот такой вот факт я узнал.

Автором идеи был Денис Вовк. Денис попросил меня взять с собой боксерские перчатки, так как он повиснет на суку, я в это время буду пробивать ему пресс, а он будет делать круговые движения ногами вокруг меня. Мы планировали, что медведь будет где-то на заднем плане. Оказалось, что он очень любит поиграть. Он молодой — ему два года и 3-4 месяца. Игривый, может, конечно, укусить — но терпимо.

Лапой немножко может придавить. Чувствуется мощь. Когда его увидели, был небольшой дискомфорт, но потом поняли, что медведь дружелюбный, любит играть. Сняли все с первого дубля.

— Вы не планировали, что он будет качать ветку?

— Не планировали вообще. Мы думали, что он где-то там будет сидеть, чесать себе что-нибудь, кувыркаться, может быть. Я Денису сказал: «Смотри, какое там согнутое дерево!» Оно было природой согнуто, мы его не сгибали. Я говорю: «Вот на нем виси». Мы подошли, Денис повис. Мы в начале в одежде были. Денис повис на нем, мы отрепетировали и потом поставили туда медведя. И медведь как начал качать (улыбается). А самое интересное — то, что камера фотографа была включена, и он фотографировал, а друг Дениса, который приехал из Санкт-Петербурга, снимал это все на телефон, делая вот такие «хоум-видео».

А второе видео я выложил для того, чтобы мои иностранные подписчики не сомневались, что на видео — живущие в России ребята, что это происходит в России. Комментарии разные. Пишут, что мы якобы абьюзеры медведя, что мы его использовали... Есть три варианта встречи с медведем. Первый — быть съеденным медведем. Второй — «добыть медведя», это такой охотничий термин. Третий — стать медведю другом, наставником, как Павел. Этот медведь — очень дружелюбный, живет в свободных условиях, а не в квартире. Но, конечно, участок огорожен, чтобы он не мог напасть на соседей и так далее. Медведь — красавец.

— Сколько по времени это все длилось?

— В тот день был мороз, и мы где-то за полчаса управились. Пока пообщались, пофотографировались, привыкли друг к другу, потому что — еще раз говорю — рядом с таким животным, каким бы сильным ты ни был, все равно чувство волнения присутствует.

— Это видео попало и в иностранные паблики.

— Да, в очень многие паблики. Даже 50 Cent, принц Эмиратов, Гоша Куценко его к себе залили. Многие ММА-паблики, многие паблики по боксу, у которых по 500 тысяч подписчиков. Разлетелось везде.

Конечно, там основную роль сыграл медведь. Без него это видео не зашло бы. Все, что на видео есть: с голым торсом, на веточке, в перчатке, казачья папаха — все это вошло в короткий фильм про русских, которые тренируются в лесу. Сегодняшняя действительность тоже сыграла свою роль, у иностранцев на Западе мы до сих пор ассоциируемся с тем, что у нас по улицам ходят медведи, а мы в валенках играем на балалайке. Вот такое клише. Я думаю, все мы прекрасно понимаем, о чем я. Имеем что имеем, и вот это все на видео тоже отразилось.