Когда-то Дана Уайт любил использовать слово на букву «п». Теперь он жалеет об этом

Угодил в неприятную историю.

Новые поколения фанов UFC вряд ли знают, что до появления соцсетей Дана Уайт выкладывал посты на ныне забытый форум The Underground. Когда-то, в самом начале нулевых, там сложилась увлеченная тусовка не только из болельщиков смешанных видов, но и бойцов и организаторов турниров.

Именно на The Underground Уайт впервые вошел в роль самого фривольного и нецензурного босса в большом спорте. Такого, кто не просто может зарубиться с болельщиками в комментариях, но и выбранить собственных бойцов самым грубым образом. Сейчас наклонности и стиль Даны уже не вызывают у сообщества ММА ничего кроме улыбки и удовольствия, но для тех лет его поведение было шоком.

Одним из первых крупных выступлений Даны на форуме стала история с бывшим бойцом UFC Крисом Бреннаном. Он отказался от реванша с Джо Стивенсоном, потому что Дана предложил ему всего 3000 долларов за бой, а самому Стивенсону — больше 10 000. И это при том, что до UFC Бреннан финишировал Стивенсона на турнире KOTC за две минуты. Вместо предложения UFC Крис принял контракт от другой организации, где ему давали 20 000 чистыми за поединок. Уайт, который услышал отказ Бреннана лично от него самого в телефонном разговоре — тут же отправился на The Underground и сбросил пост с заголовком: «Крис Бреннан — ****** черт». Публикация произвела эффект бомбы, собрав больше тысячи комментариев. Фаны были в шоке и поносили Дану за такие слова. Вот настолько в те годы такое поведение большого босса было в новинку.

Дана Уайт. Фото Getty Images

С появлением Youtube Уайт открыл для себя новый инструмент общения — видеоблог. Стиль он при этом сохранил тот же, не почувствовав, что времена изменились — во-первых, речь шла уже о видео, а на видео всё остается в качестве железного доказательства, во-вторых, реплики уже могла увидеть большая аудитория, а не только узкий, сплоченный кружок ММА-форумчан. Уайт этим не озаботился и быстро угодил в серьезную неприятность — обвинения в гомофобстве. В те годы он любил использовать в качестве нападки на своих оппонентов слово на букву «п» — это увидела широкая аудитория и подняла большой крик.

Все началось с того, что Дана обрушился на журналиста Sherdog Лоретта Ханта из-за его материала про бывшего чемпиона среднего веса UFC Рича Франклина:

«Лоретта, ты долбанный придурок. Я просто сбит с толку той ****** [ерундой], которую ты несешь. Видел в твоем интервью фразу: «У меня есть цитата от источника, пожелавшего остаться неизвестным из-за страха санкций от руководства UFC», пффф, закрой свой гребаный рот. Если кому-то не хватает яиц, чтобы поставить свое имя под свою цитату, то... Во-первых, кто бы ни дал тебе эту цитату — долбанный трус, долбанный ******* [нецензурное обозначение человека нетрадиционной ориентации] и долбанный лжец. Если ты берешь цитаты, то бери их у людей, у которых есть яйца, чтобы не скрывать свое имя. А то, что ты сделал, чертов лох, это все равно что брать интервью у людей, которые закрыли лицо маской или изменили свой голос. Так что, иди ты, Лоретта Хант».

Такой страстный монолог обернулся для Даны последствиями. Охаянный Лоретта Ханта назвал Уайта «фашистским диктатором», а ведущие медиа ополчились на него за гомофобную лексику. Под общественным давлением Дане пришлось записать уже гораздо более спокойный монолог — с глубоко извинительной интонацией.

«Я обидел людей, которых не хотел обидеть, и раз такое произошло, мне стоит извиниться. Я ни в коем случае не намеревался задеть людей из гей-сообщества и не хотел, чтобы мои слова кому-то показались экстремистскими. Я ни в коем случае и никогда не стремился задеть кого-то из гей-сообщества или лесби-сообщества. Я просто разговаривал с журналистом Sherdog Лоретта Хантом и не хотел вовлекать всех этих людей в мою речь. Я не гомофоб и не анти-гей. Я использовал слово, которое не должен был использовать. Я перешел в атаку и в итоге атака перенеслась на тех, на кого я не хотел, чтобы она переносилась. Я не хочу, чтобы люди, молодежь, смотря на меня, думали, что это круто — произносить слово на букву «п». Не хочу, чтобы дети и молодежь так думали».

Общественный резонанс так уязвил Уайта, что спустя несколько лет он в интервью Fuel TV и вовсе назовет историю со словом на букву «п» — своим главным сожалением за первые 12 лет управления UFC.

Ариэль Хельвани: «О чем вы больше всего жалеете за 12 лет управления UFC?»

Дана Уайт: «У меня нет никаких сожалений. Окей, единственное о чем я жалею — это то, что когда я вел свой видеоблог, я использовал слово на букву «п». Это единственное, о чем я жалею за эти 12 лет. То, как я подавал это слово, как говорил... из-за этого люди до сих пор считают меня гомофобом. А я не гомофоб. Это до сих пор не дает мне покоя».