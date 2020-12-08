«У Забита нет проблем с выносливостью. Есть только проблемы со здоровьем. Мы их устраним». Интервью с тренером звезды UFC

Мансур Учакаев — о следующем бое Магомедшарипова, Яире Родригесе, вызове от Корейского Зомби и о том, как Забит пришел в ММА .

Забит Магомедшарипов, 29 лет. Весовая категория: до 65,8 кг. Статистика в ММА: 18 побед, 1 поражение (6-0 в UFC).

Забит Магомедшарипов во второй раз в этом году прилетел в США готовиться к бою с Яиром Родригесом. Поединок планировался на январь. Однако бой с мексиканцем снова был отменен, и снова по вине Родригеса: Яир систематически не сообщал USADA о своем местонахождении, из-за чего был дисквалифицирован до марта 2021 года.

Вместе с Забитом в Америку прибыл и его тренер — руководитель клуба Dagestan Fighter Мансур Учакаев. Помимо Забита в США сейчас находятся еще несколько учеников Учакаева — в частности, Тимур Валиев, который в феврале выступит на турнире UFC, и Магомед Магомедов, который в ночь на 11 декабря дебютирует в Bellator.

«За победу над Зомби нам титульный бой не дадут»

— Получается, сейчас вы сконцентрированы на Магомедове? — вопрос Учакаеву.

— Да. Процесс подготовки Забита мы приостановили из-за отмены его боя. У Забита травма ключицы. Он приехал сюда травмированным, собирался чуть подлечиться. Только начали лагерь, бой отменили, и мы решили остановиться.

— На какой срок планировался бой?

— Конец января. Мы думали, что все уже подписано, приехали, а потом возникли обстоятельства, которые я не могу разглашать (интервью состоялось за день до того, как USADA объявило решение по Родригесу. — Прим. «СЭ»). У Яира какие-то проблемы с атлетической комиссией, бой отменили. Хотели перенести, но Забит с ним уже не хочет драться. Сколько можно ждать? Это уже пятая попытка. Мы уже сказали, что нам нужен или кандидат на замену, или бой за пояс. Скорее всего, будем ждать бой за пояс.

— В этот раз уверены, что у Яира уважительная причина?

— Он соскочил с боя. Он не хочет драться, сделал сам себе искусственные проблемы. Он же до марта теперь не может драться.

— Что теперь? Буквально вчера была цитата от Корейского Зомби, который заявил, что хочет выйти против Забита.

— У Корейского Зомби два поражения в трех последних боях. Он удобный соперник для Забита, но титульный бой за победу над ним не дадут. Этот поединок нам предлагают сделать трехраундовым. Если Забит проведет трехраундовый бой, то это уже не претендентский поединок. В таком случае бой за пояс, скорее всего, дадут или Максу Холлоуэю, или Келвину Каттару (бой между ними состоится в ночь на 17 января. — Прим. «СЭ»). Домой приедем — подумаем, до марта еще много времени.

— Бой Забита состоится не раньше марта?

— Да, все уже перекинули на март. Мы-то приехали драться, но в Америке нелегкая эпидемиологическая ситуация. Центр UFC (UFC Performance Institute. - Прим. «СЭ»), скорее всего, закроют на карантин. Поэтому мы решили, что смысла оставаться тут нет.

— Почему не принять бой, чтобы просто была бойцовская практика? Простой у Забита длится уже год, а так увеличится до полутора лет.

— Если бы был претендентский бой — без проблем подрались бы. Просто они [UFC] обещали Забиту, что дадут ему бой за пояс. Это было не один раз. Я в этих переговорах не участвую, но знаю, что ему обещали: если Яир снимется — дадут поединок за пояс. По идее никого, кроме Забита не осталось. Все из топ-5 или проигрывали в последних боях, или недавно дрались за пояс.

— Как сам Забит воспринимает эту ситуацию?

— Расстроился. Целый месяц потерять... Он был настроен на забег за поясом, и уже в пятый раз сорвался бой.

«В Дагестане спарринг-партнеры гораздо сильнее, чем в США»

— Мы не видели Забита в деле уже год. Есть ли компоненты, в которых он прибавил?

— Да, конечно. Он тренировался, поддерживал форму. Бокс у него улучшился. У него были серьезные проблемы со здоровьем, но мы приехали и приняли бой. Он заработал вывих плеча, ключица вообще на месте не стояла. В UFC-центре ему организовали лечение, терапию, массажи. Он практически не мог работать, в шею отдавало. Несмотря на это, он приехал и принял бой, начал готовиться. Из-за того, что бой сорвался, он был сильно зол, ведь на такую подготовку уходят большие деньги. Тем более сейчас везде надо сдавать анализы, билеты дорогие.

— Откуда у Забита такой партер? Он же выходец из ушу-саньда.

— У Забита отличная стойка, потому что он, как вы знаете, занимался в одной из лучших школ ушу-саньда «Пять сторон света». Он получил все ударные навыки там. А все, что связано с борьбой и партером, ему дали у нас в зале. Борьбу я ставил, грэпплинг — Магомед Саадулаев по прозвищу Гамач, мой старый ученик. В Америке Забита уже отшлифовали, добавили пару тонкостей.

— Забит роняет людей с рук во время спаррингов?

— Он-то может уронить, но он контролирует себя во время спаррингов, не бьет сильно. Раньше, когда выступал в ACB, ронял. Сейчас стал спокойнее.

— Это хорошо или плохо? Кто-то говорит, что надо работать во всю силу, потому что в бою щадить не будут.

— Забит работает во всю силу, просто бывают случайные нокауты, а бывают целенаправленные. Когда знаешь, что можешь уронить соперника, можешь остановиться. У Забита это стало проявляться. Тем более в Америке с тобой не будут становиться в пару, если ты будешь всех ронять. Вот дома у нас бывают жесткие спарринги, да и соперники в Дагестане посильнее, чем в США.

— Спарринг-партнеры в Дагестане лучше, чем в Штатах?

— Гораздо лучше. Здесь, в США, профессиональный подход, но в Дагестане ребята лучше.

— Самый распространенный вопрос про Забита — о его выносливости.

— У Забита вообще нет проблем с выносливостью, есть только проблемы со здоровьем. Об этом никто не говорил и не знает. У него спазм диафрагмы, он не может полноценно дышать. Просто он не проверялся, поэтому никто не знал. Недавно мы выяснили, что есть такая проблема. Если вы не замечали, то Забит никогда не дышит, как бы ни было тяжело. У него нет глубокого дыхания. У него спазм каких-то мышц, но это решается, можно вылечить с помощью массажа, несколько терапий сделать. Из-за этого спазма Забит уставал, а так у него все хорошо в этом плане. На спаррингах бегает, борется, часами все делает и не устает. Просто были проблемы, которые мы, надеюсь, устраним.

«Многие бойцы закончили карьеры из-за религии. ММА — дело нехорошее»

— В недавнем интервью Игорю Лазорину вы обмолвились, что Забиту не очень интересно драться.

— Тренировочный лагерь — нелегкое дело. Только спортсмены понимают, через что надо пройти. У тебя семья, дети, а ты уезжаешь в Америку и сидишь там три с половиной месяца. Пока сидишь тут все это время, бывает депрессия. Мне самому, хоть я и не нагружаюсь, через неделю хочется отсюда уехать. Бойцы проходят через такие трудности, готовятся по два месяца. Потом по каким-то непонятным причинам отменяется бой, и это происходит несколько раз. Конечно, у человека пропадут мотивация и желание. От такого сильно устаешь. Молодые ребята потом просто не хотят сюда приезжать. Депрессия, устаешь сильно. В случае с Забитом это продолжается уже год, да и до этого были такие проблемы. Мотивация потихоньку уходит, но я думаю, что нужно сделать один-два боя и все вернется.

— Забит ведь не старый боец, ему 29 лет.

— Но он выступает с шести лет. В 16 лет он уже дрался на всех тяжелых взрослых турнирах. Чуть-чуть устал, наверное. Такие периоды бывают в жизни у всех, это проходит.

— Бывало, что он приходил к вам и говорил: «Мансур, я больше не хочу выступать»?

— Это не только у него бывает, это бывает у всех. Все ребята из Дагестана — мусульмане, наша религия ведь не приветствует мордобой. Поэтому они часто задумываются об уходе.

— Многие оставили бои из-за религии?

— Очень многие.

— Мне кажется, вы и сами периодически задумываетесь над этим.

— Да, это дело все равно нехорошее. Нехорошо людей бить. Для людей бои — это зрелище, но они не видят, что происходит в раздевалках. Поломанные носы, травмы, что происходит с бойцом после нокаута... Люди не видят другой стороны медали.

— По отзывам тех, кто знает Забита, он добрый человек, не уличный боец.

— Да, он очень хороший. Если видит, что кто-то хочет сфотографироваться, сам подзывает человека. Забит очень простой. Но из-за популярности он тоже сильно устает. В Казахстан приезжали на неделю — его там узнавали все, все с ним фоткались. Это изматывает. Нужно быть энергетическим монстром, как Хабиб, чтобы не уставать от этого.

«Когда Забит разговаривает — ощущение, что он слабенький, мягкий. Когда начинается спарринг — его надо останавливать»

— Когда Забит попал к вам в руки, вы сразу поняли, что это большой боец?

— Даже до этого. Когда он был молодой, моя команда выступала на турнирах по ушу-саньда, где был Забит. Я его сразу заметил, говорил ученикам: «Заберите его к нам». Тигр (прозвище Магомеда Магомедова. — Прим. «СЭ») — его родственник, ко мне ходил. Я ему говорил: «Приведи мне Забита». Потом Забит пришел сам.

— Он ведь был совсем худой. Даже сейчас, когда оброс мускулатурой, не скажешь, что это боец.

— Да, но, когда он начинает схватку или спарринг, ощущения уже совсем другие. Когда он ходит и разговаривает — ощущение, что он слабенький, мягкий, щуплый. Когда начинаются спарринги — надо его останавливать.

— Вы говорили, что ему неудобно драться с высокими. С чем это связано?

— Ну, об этом говорил сам Забит, а я не скажу, что ему сложнее драться с высокими. Ему просто легче драться с низкими. В ушу ему часто попадались бывшие борцы, Забит привык к ним. Хотя вряд ли у него возникали проблемы с высокими.

— Волкановски — удобный соперник для Забита?

— Очень удобный. Вот Яир Родригес был неудобный. В каком плане? Когда от Забита начинают убегать, он начинает злиться и не контролирует себя. А так, если уронить Родригеса — он не встанет. Мы собирались его повалить... Впрочем, не буду раскрывать наш геймплан.

— Что скажете про младшего брата Забита — Хасана Магомедшарипова?

— Тоже талантливый парень. Он здесь, с нами. В последний год мы работаем над его борьбой. Руками бьет чуть потяжелее, чем Забит. Они похожи, почти одинаковые.

— По характеру тоже?

— Нет, по характеру разные.

— Хасан не такой добрый?

— Нет, Хасан еще добрее (улыбается).