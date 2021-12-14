«Следственный комитет Хабиба с Усманом тяжело поговорил». Хабиб про инцидент с братом, Оливейру и планы на США

Большая пресс-конференция непобежденного бойца.

Пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова в Москве — самые длинные в российском спорте. В августе 2020-го пресс-конференция длилась 2 часа 10 минут, в ноябре 2020-го — 1 час и 30 минут, в августе 2021-го — 1 час и 40 минут. Последняя, прошедшая 13 декабря, установила рекорд — 2 часа и 15 минут. Правда, Хабиб был не один, а в окружении команды — это Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Тагир Уланбеков, Умар Нурмагомедов, Ислам Мамедов, Магомедрасул Хасбулаев, Мовлид Хайбулаев, Ренат Хавалов. На столах лежали четыре чемпионских пояса — UFC (Хабиба), АСА (Хасбулаева), PFL (Хайбулаева) и EFC (Хавалова).

Пресс-конференция была посвящена тому, что Нурмагомедов стал владельцем компании FITROO (спортивное питание). Ну, а бойцы его команды автоматически стали амбассадорами компании. К ним присоединились олимпийские чемпионы — гимнаст Никита Нагорный (присутствовал на пресс-конференции) и борец-классик Роман Власов. На пресс-конференции речь зашла, разумеется, не только о бизнес-активностях Нурмагомедова. Далее — самое интересное из того, что рассказал экс-чемпион UFC.

О заходе EFC на американский рынок (лига планирует провести первый турнир в США 28 января, EFC принадлежит Хабибу)

— Я завтра вылетаю в Америку на пресс-конференцию, которая будет 15 числа в Майами. Я там больше раскроюсь. Отвечу коротко: у нас есть большая студия, нам не нужно будет летать по городам, договариваться с разными атлетическими комиссиями, чтобы мы могли проводить турниры. У нас будет домик в Майами, в котором будем проводить турниры.

У нас большая команда, и у нас нет такого, что офис, который находится здесь, в России, проводит турниры в США. У нас в Америке отдельный офис есть. Я думаю, что для Шамиля (Шамиль Завуров — президент Eagle FC. — Прим. «СЭ») это вызов будет. Будет некая конкуренция между EFC в США и EFC в России. Ризван Магомедов будет руководить EFC в Америке (Ризван Магомедов — менеджер Хабиба и многих других российских бойцов. — Прим. «СЭ»). Он давно в теме и знает все сообщество ММА. 15 числа анонсируем файт-кард, и я думаю, что он многим будет интересен.

Хотим провести в Америке 8-9 турниров. Тони Фергюсон и Коди Гарбрандт в EFC? Все может быть. Я думаю, что, скорее всего, Кевина Ли подпишем.

О перспективах Александра Шлеменко

— Во-первых, не будем списывать Фаридуна Одилова со счетов (Одилов — чемпион EFC в среднем весе, будущий соперник Шлеменко. — Прим. «СЭ»). Вы сами видите, какие выступления этот боец показывает. Я вот как человек, который давно в этом виде спорта, думаю, что тут шансы 50 на 50. Во-вторых, это последний бой Шлеменко по контракту. Нам нужно сесть за стол переговоров. Давайте представим, что Шлеменко победил Одилова — в таком случае у него появляются варианты. Мы-то проводем объединительный турнир в сентябре [с Fight Nights], а Шлеменко в случае завоевания пояса может подраться и в UFC, чей турнир пройдет в октябре в Абу-Даби. Есть такие предпосылки, что его подпишут в UFC, если он станет чемпионом EFC в весовой до 84 кг. Так что я думаю, что надо будет бойца смотивировать, удержать. Я не знаю, что выберет Шлеменко — подраться в UFC или бой с Владимиром Минеевым (Минеев — чемпион Fight Nights в среднем весе. — Прим. «СЭ»). Это уже вопрос точно не ко мне. Шлеменко сам примет решениеДля меня лично было бы интересно, если мы проведем объединительный бой Минеев — Шлеменко. Я думаю, что это самый большой бой, который можно организовать в России между российскими бойцами.

Об инциденте с участием Усмана Нурмагомедова (11 ноября в Москве Усман и его друг Камал Идрисов были задержаны после того, как у аэропорта Уйташ полицейский упал в результате столкновения с их автомобилем)

— Разговоры были и есть. В этом разбиралcя следственный комитет, я туда не лез, никому не звонил, никого не просил. Каждый человек должен отвечать за свои действия. Без разницы, кто он. Хабиб, Усман или Никита Нагорный. Не знаю, что вам ответить... Вы сами знаете, что Органы делали заявление, на просторах интернета все открыто. Вы имеете в виду, как в семье отреагировали? Поверьте мне, Следственный комитет Хабиба Нурмагомедова с ним очень тяжело вопрос решает. С ним даже разговаривать тяжело. Меры были, во-первых, жесткие, во-вторых, правильные. Я не думаю, что вам нужно вдаваться в подробности.

Отсутствие Усмана на пресс-конференции — наказание? Это нельзя назвать наказанием . По тем или иным причинам тут нет и Романа Власова (двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе. — Прим. «СЭ»). Это нельзя назвать наказанием. Я помню, когда в детстве мой дневник брали... Я не знаю, сколько из сидящих здесь родителей смотрят за дневниками детей — ведут ли им эти дневники, заполняют ли, смотрят ли, что там пишут учителя. Это же тоже очень важно, ведь это становление ребенка. И вот у меня всегда был дневник, и за этот дневник мне всегда прилетало. Самая ненавистная вещь для меня — это школьный дневник. Потому что учительница резко его брала и там писала. И вот когда отец брал мой дневник, а отец каждую субботу проверял его... Ну там и минусы, и плюсы, и за деньги поощрения, за двойки принуждения, разные подходы бывали — отец всегда писал: «Мере приняты». Я такой думаю... Я же в школе сельской учился, и русский язык у меня не так уж был, и я такой у отца спрашиваю в один день: «А что такое «меры приняты»? Ты уже столько лет тут пишешь «меры приняты». А он говорит: «Ты у учительницы спроси, и она тебе объяснит». Так что по поводу Усмана — меры приняты. Но ни в коем случае это [отсутствие Усмана на пресс-конференции] не наказание.

О титульном бое Оливейра — Порье (Оливейра удушающим приемом в третьем раунде)

— Что не так пошло у Дастина Порье? У каждого человека бывает ресурс. Бывает, что человек начинает новый бизнес, и в начале он им горит — он идет, бизнес идет, но приходит время, когда он чуть-чуть потухает. И он хочет вывести деньги и открыть другой бизнес. В начале ты думаешь, что всю жизнь будешь этим заниматься, но приходит время — и ты чуть-чуть к этому бизнесу [остываешь], и ты хочешь во что-то другое вложить. То же самое и у бойца бывает. Есть огонь, голод, когда ты сильно хочешь этого. Приходит время, когда ты хочешь этого, но уже не так сильно. Бывает, что огонь угас, но в контракте-то деньги остались, и эти деньги можно вытащить, подравшись. Бывают такие моменты у бойцов. Я вот это увидел [у Порье].

То, что он после боя сказал, что ему нужно сесть и подумать, нужно ли это ему вообще, — если человеку такие мысли в голову пришли, то значит уже... Он будет выигрывать и проигрывать. Там, где нужно, — он не будет идти до конца. Бывает, что смотришь на бойца и видишь, как быстро он меняется. Я это и своим близким говорю, что пока есть время, вам нужно быть активными и драться. И если вот этот переключатель щелкнет, то он уже никогда обратно не вернется. Я думаю, что у него [Порье] переключатель щелкнул.

До меня были Фрэнки Эдгар, Бенсон Хендерсон, [Энтони] Петтис, Конор [Макгрегор], потом я пришел. Никто же из них не остался. Все ушли. Сейчас время Чарльза Оливейры. Сейчас время Ислама Махачева, Бенеила Дариуша, Джастина Гэтжи и Чарльза Оливейры. Потом они уйдут и придут другие. Чарльз Оливейра был лучше — задушил и ушел. Это такая карусель, которая никогда не остановится.

О том, может ли боец выйти на второй пик

— Мне 33 года, и, конечно, бывает, что в какой-то момент я меняю мнение, приходят такие мысли в голову. Но по поводу второго пика мне в голову ничего не пришло. Я думаю, что... Ну выиграл Гловер Тейшейра у Яна Блаховича, но я не считаю, что они два лучших полутяжеловеса в мире. Кто лучше, чем они? Есть другие бойцы — например, Магомед Анкалаев. Он лучше. Есть и другие ребята, которые могут очень легко занять их место. Просто на сегодняшний день они там. И все. Придет время, [когда] их быстро сменят. В этом плане я не меняю свое мнение, и это невозможно [выйти на второй пик].

О Джо Рогане

— Почему я не был на подкасте Джо Рогана? Я думаю, что придет время. Я думаю, что подкасты, где... К этому надо готовиться. Но я думаю, что надо побывать. Просто не срослось. Я в хороших отношениях с Джо Роганом. Как комментатор с Джо Роганом никто не сравнится — ни Даниэль Кормье, ни Доминик Круз. Мне близок Джон Аник, но как комментатор он [Роган] лучший в мире. Побывать у него на подкасте мне было бы очень интересно. Думаю, что в следующем году побываю.

Критика Рогана в мой адрес (Роган критиковал ударную технику Хабиба в бою с Элом Яквинтой, который состоялся в апреле 2018 года. — Прим. «СЭ»)? Я вообще очень хорошо отношусь к критике. Просто критика дружит с оскорблениями — они всегда рядом. Когда критика переходит в оскорбления — это другой вопрос. Но есть же здравая критика. Моим главным критиком был отец. Он меня никогда не хвалил, а критиковал. Я вырос этим. Стараюсь критично относиться к близким людям. Когда человек говорит, что мне чего-то не хватает, то это не означает, что я должен бычиться на него и говорить, что я идеальный. Если человек не воспринимает критику, значит, у него есть проблема с гордостью. У него нет восприятия и принятия тех или иных вещей.

О космическом бое Оливейра — Махачев

— Я ушел не по причине того, что мне было не с кем драться. Неправильно меня сравнивать с ними [действующими топовыми легковесами] и говорить, вернусь ли я. Оставьте Хабиба в покое. Давайте поговорим об Исламе [Махачеве] и Чарльзе Оливейре. Вот это будет хороший бой. В идеале было бы хорошо, если Оливейра выиграет у Джастина Гэтжи, Ислам выиграет у Бенеила [Дариуша], и победители подерутся где-то в октябре. Будет космический бой. Вернется та интрига, когда дрался Хабиб с временными чемпионами, а также с Конором.

О конфликте между Александром Емельяненко и Артуром Гусейновым

— Я вообще никак не реагировал. Я думаю, что они сами между собой разберутся. Как я понял, они друг за друга что-то знают. Пусть общаются и разбираются. Самое меньшее, что я хотел бы — это лезть в их кухню. Это меня не притягивает. Пусть сами разбираются.

О том, кто должен был получить «Золотой мяч» (лауреатом приза в 2021 году стал Лионель Месси)

— Я бы дал ["Золотой мяч"] Левандовскому или Бензема. Левандовский, как я думаю, в последние три года лучший в футболе. Посмотрите, что он сделал: выиграл Лигу чемпионов, за два года, по-моему, забил за сборную и клуб 120 голов или даже больше. Это очень много. Очень. За всю историю футбола всего пара человек забивали 120 голов за два года. В этом году у него 65 голов.

О потенциальном бое Хасбика и Абдурозика

— Чтобы люди поняли вообще, какая ситуация: Хасбик в Хушете живет. У нас Сайгид [Изагахмаев], Ислам [Махачев], Гаджи [Рабаданов] тоже там живут, и он их сосед. Мы познакомились с Хасбиком в Хушете до того, как он стал звездой. И когда у нас какие-то мероприятия, бои, мы приглашаем его, чтобы дома не сидел, развеялся. Привозим в Москву. Болельщики тоже хотят его видеть, он интересный ведь персонаж.

Насчет боя [Хасбика и Абдурозика] я даже не знаю. По поводу его боя я не интересовался. Зачем ему нужно драться? Понимаю, что все хайпуют, что в целом это хайповая тема — просмотры, лайки. Но я не думаю, что таким людям надо [драться]. Я не поддерживаю, чтобы он выходил и дрался в октагоне с Абдурозиком и так далее. Они сейчас на сильном хайпе оба. Если они будут дружить, какие-то совместные проекты делать, я думаю, они большую пользу могут принести.

Один бизнесмен, я имени его не знаю, выплатил им то ли по миллиону, то ли один миллион на двоих, чтобы они не дрались. Он увидел, что идет раскрутка этого боя, вышел на них и сделал это пожертвование. И взял с них слово, что этого боя не будет. Такая информация тоже есть. Я бы тоже не хотел, чтобы они дрались.

О чемпионе Bellator в полутяжелом весе Вадиме Немкове

— Можно ли включить Вадима Немкова в топ-3 лучших бойцов из России вне зависимости от весовых категорий? Я думаю, что да, можно было включить Немкова, ну и Петря Яна, Ислама [Махачева].

У нас еще есть [Магомед] Анкалаев и Забит [Магомешарипов], у которого непонятная ситуация, и он тоже не проигрывал (в UFC. — Прим. «СЭ»). Много бойцов есть, но сейчас всех не назовешь сразу. Но его [Немкова] можно назвать, потому что он выиграл пояс, защитил, хорошо выступает, да и по любителям хорошая карьера. Я думаю, что его спокойно можно было бы [включить в топ-3].

О чемпионе Bellator в полусреднем весе Ярославе Амосове (рекорд — 26-0)

— Насчет Ярослава Амосова... Вообще говорить, что было бы и что он мог бы [сделать в UFC] — это неправильно. Давайте говорить о том, что он сделал. Ну он же выиграл у [Дугласа] Лимы, Неймана Грейси... Я с ним [Амосовым] знаком, хорошо с ним дружу. Выиграл он и у Эда Рута. Хороших и крепких парней он выиграл. Я думаю, что в UFC он далеко пошел бы. У него контракт с Bellator, но, если бы он перешел в UFC, он хорошо бы себя проявил, потому что он бьет и борется. Когда у человека одна только дисциплина, то есть большая вероятность того, что он проиграет. А когда человек может и бороться, и бить, и в партере хорошо работать, и есть любительская карьера, и в профессионалах огромный опыт, — таких людей тяжело остановить.

О Колби Ковингтоне и его трештоке (Хабиб вновь вспомнил конфликт между А. Емельяненко и Артуром Гусейновым)

— Было ли желание хоть раз побить его?.. А у вас? Воспринимаете это с журналисткой точки зрения? Я же тоже могу иметь профессиональное точку зрения и не бить людей. Вы не думайте, что все, что связано с окружающим миром, можно решать побив этого человека. Иногда бывает, что профессиональная точка, ну и [то что] работает. Вы видели, что он [Ковингтон] говорил Усману как только их [второй] бой закончился (Ковингтон сказал, что его трэшток был для шоу. — Прим. «СЭ»)? Так что я к этому так отношусь.

Конечно, когда человек выходит в интернет, то видео же не удаляются. Они на всю жизнь остаются. Даже вот вы задали вопрос и сказали, что в 2012 году у меня было интервью, а хотя на дворе 2022 год. Вы вспомнили о ситуации, которая произошла 10 лет назад. То же самое — это все будут смотреть наши дети и внуки. Это все не удаляется. Так что совет: если вы боец и хотите подогревать интерес к какому-то бою, лучше не заходить в оскорбления, материться.

Что происходит между Александром Емельяненко и Артуром Гусейновым — на это, как минимум, неприятно смотреть. Хотя это ни вас, ни меня не касается, а лично их, и они бодаются, но это неприятно как минимум, потому что подрастающее поколение смотрит и думает: «Разве так тоже можно было?» Так что это очень опасная вещь. Я бы не хотел бы. То, что он там говорит, мне неприятно, и одним ударом тут не решить. Просто индустрия в этом направлении идет. Было бы хорошо, если такие как я и Колби это все останавливали. Продвигать же можно по-разному. Это я не поддерживаю, но и по голове кому-то давать я бы не хотел.

О том, возможно ли то, что Абдулманапа Нурмагомедова включат в Зал Славы UFC

— Да, было предложение на днях. Насчет Залы Славы — это будет зависеть от Ислама Махачева, Умара Нурмагомедова, от наших ребят. Вот представьте. В одном весе чемпион ушел, а ему на смену другой пришел. Это же не то, что мы пришли к нему в 23-летнем возрасте, когда за спиной огромная любительская карьера, а впереди — UFC. Мы же тренировались у отца с 2000 года. И вот так, чтобы вырастить двух чемпионов в одном весе и в одном поколении — я думаю, для тренера это дорогого стоит.

И если в UFC, конечно, обратят внимание на такой успех, такое воспитание, я думаю, что отец заслуживает права быть в Зале славы. Но ведь у нас есть еще Усман и Абубакар [Нурмагомедовы]. Если Зубу [Зубайра Тухугов] мы с 2013 года знаем, то эти ребята выросли у него [Абдулманапа] дома, перед его глазами, на его тренировках. Так что, думаю, что да. Это вопрос UFC. Я такие моменты не лоббирую, не хочу быть к этому причастным. Но если они решат, будет очень приятно.