Алистар любит мучить людей.

За легендой ММА Алистаром Оверимом всегда тянулась репутация человека, который чрезмерно жестко работает в спаррингах и просто любит причинять боль.

Когда-то он травмировал Джона Джонса, что привело к срыву его боя с Даниэлем Кормье. Затем в спокойном спарринге нанес брутальнейший удар коленом в живот Андрею Орловскому, из-за чего тому пришлось отправиться в больницу и едва не отменять бой с Бигфутом. Потом сломал два ребра тем же коленом Алексею Олейнику, когда тот готовился к поединку против Мирко Кро Копа.

Причем зверства голландца распространяются не только на равных ему в силе и умениях партнеров, но и просто подвернувшихся под руку людей.

«Спорт-Экспресс» делал большое интервью с генменеджером зала Jackson Wink Михаилом Любимовым, и он рассказал нам совершенно потрясающую историю про мазохистские наклонности Оверима.

Однажды он ни с того ни с сего накинулся на Любимова и принялся скручивать его болевым приемом. Михаилу (который сам черный пояс по БЖЖ) было так больно, что он просто умолял голландца остановиться, но тот ничего не слышал. В итоге на помощь пришел грузин с ножом.

Приводим вам отрывок из интервью с данной историей.

— Вы сами черный пояс по БЖЖ. Какой Джон Джонс в БЖЖ-спаррингах?

— Каменный. Очень сильный физически. Кости длинные, bones, все длинное, навалился на тебя — и всё. Твердый, вот как деревяшка есть — не согнуть. Я, правда, не знаю, на какой силе он со мной боролся. Джонс — он мягко работает всегда с партнером. Вот с Оверимом я боролся, он чуть не сломал мне грудную клетку. Упал на меня всем весом специально.

Джонс — аккуратный, но каменный. Опять-таки, не знаю, насколько сильно он мне давал бороться, но не игрался точно. Я черный пояс, он знает, что со мной нельзя просто так играться. И, понимаете, грепплинг в ММА — это не джиу-джитсу. Когда идут в ход локти, все джиу-джитсу меняется сразу, исчезает сразу, когда тебе один раз локтем заехали. Джонс так изматывает физухой, что люди просто сдаются. Физически очень сильный человек. Контроль у него тоже такой — что есть сопернику над чем подумать.

— А Оверим специально хочет сделать больно?

— Да-да. Даже помните, видео было такое, где он маленькую девочку ударил ногой — она через ползала улетела. Он травмирует очень многих людей. Меня травмировал и многих в зале. Он очень любит играться с людьми физически. Какая-нибудь девочка маленькая будет, он навалится всем весом и сидит смеется. А человек под ним в конвульсиях. Вот такие мазохистские замашки у него.

— А конфликты серьезные у него из-за этого были? Условному Трэвису Брауну это не понравилось, и он принял меры.

— Да... Помню, один момент был, у нас тут один грузин был. Оверим приехал в зал и начал за мной гоняться. Я убежал на второй этаж, он поймал меня, начал скручивать, мне так неприятно было, я не то что визжать начал, но кричу: «Стоп! Стоп!» 265 паундов, машина такая скручивает тебя. А грузин ножик вытащил, кричит Овериму: «Оставь его в покое!» Он видел, что я уже красный от этих пыток. И у них там начался какой-то переполох. Оверим такой: «Эй, ты че нож вытащил?»

— Грузин — это случайно не Роман Долидзе?

— Нет. Это до этого один любитель там был. Я пробегал мимо кухни, а грузин готовил. Оверим мне правда больно делал, он просто мучил людей, пока ты не покраснеешь, не будешь кричать: «Оставь меня в покое!» Такие странные замашки у него были.

— С Джонсом Оверим так же работал?

— С Джонсом он нормально, на уважении. Джонс тогда был поменьше сильно, 230 паундов весил. Но в грепплинге Джонсу непросто с ним было. Оверим очень неплохой грепплер. Помните, он дрался с Вердумом и тот ничего ему в партере не смог сделать? Вот так хорош Оверим на земле.

Полностью интервью с Михаилом Любимовым выйдет на сайте «СЭ» и YouTube-канале «Ушатайка» в ближайшие дни