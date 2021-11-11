Брата Хабиба задержали в Москве. Усмана подозревают в наезде на полицейского. Подробности

Один из самых перспективных российских бойцов, троюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Усман Нурмагомедов — оказался в центре скандала. В 16.30 мск в Telegram-канале Baza появилась новость о том, что его подозревают в наезде на сотрудника полиции.

Вот сообщение канала:

«Сегодня утром Усман Нурмагомедов вместе с товарищем Камалом Идрисовым должны были вылетать из Махачкалы в Москву. Однако на въезде в аэропорт их машина наехала на сотрудника полиции, который стоял на КПП. После этого Усман с другом улетели в Москву, где их уже ждали полицейские. Брата Хабиба задержали прямо в Шереметьеве».

К сообщению был приложен скан ориентировки, направленной в Шереметьево, с фотографиями Нурмагомедова и Идрисова (они ровесники — обоим по 23 года).

Далее появились другие подробности. По данным телеканала РЕН ТВ, друзья бросили черную «Тайоту Камри» на стоянке, после чего поспешили в аэропорт. На самолет они успели, и Идрисов выложил в сторис Instagram короткое видео из салона и надписью «такс». Кроме того, по данным телеканала, за рулем автомобиля находился Камал.

Позже стало известно имя пострадавшего — как пишет Telegram-канал Mash, им стал 39-летний капитан полиции Алексей Назаров. Telegram-канал 112 в свою очередь выложил видео с камер видеонаблюдения, на котором запечатлен момент нарушения: полицейский стоит за тонированной «Тойотой», но, услышав крик коллеги, выскакивает перед автомобилем; «Тойота» не останавливается и цепляет Назарова правым крылом; товарищ помогает полицейскому подняться. По информации Mash, на данной «Тойоте» висит 21 штраф на сумму 29 800 рублей.

Как сообщает этот же Telegram-канал, у Назарова была диагностирована подкожная гематома головы и ушибы теменной области. После аварии он был доставлен в больницу. Медики оказали ему помощь и отпустили домой.

Нурмагомедов после появления новости о своем задержании, выложил в сторис два фото из зала — одно с Идрисовым и родным братом, 25-летним бойцом UFC Умаром Нурмагомедовым, а другое — с Умаром. Первое подписал: «Кто где мы в зале», второе — «Не знаю, кто что пишет, но, пожалуйста, успокойтесь уже. Закидали уже смсками, нормально все». Однако фотографии были сделаны еще в Махачкале — в зале школы имени Аблулманапа Нурмагомедова. На самом деле Усман в это время находился в отделе полиции аэропорта Шереметьево. Видео с ним, сидящим в участке и укрывающимся от камеры, выложил Telegram-канал Shot. По последним данным, Нурмагомедов и Идрисов задержаны на 48 часов до избрания меры пресечения.

Как сообщает РЕН ТВ, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. По данной статье Нурмагомедову и его другу может грозить:

— либо штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев;

— либо принудительные работы на срок до пяти лет,

— либо арест на срок до шести месяцев;

— либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Усман Нурмагомедов — боец американского промоушена Bellator. Всего в ММА он провел 14 боев, победив в каждом. В последний раз выходил в клетку 23 октября этого года, на турнире Bellator в Москве победив финна Патрика Пиетилу.