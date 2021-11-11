По крайней мере, так следует из слов его бывшего тренера.

22 января в Анахайме подерутся Франсис Нганну и Сирил Ган — два супертяжеловеса нового поколения, переплетенные историей одного зала и тренера. Трудно вспомнить другой такой поединок на высоком уровне UFC, где фигура тренера не просто получила огромное внимание, но и, по сути, создала историю самого противостояния.

Фернанд Лопес — человек, который привел в ММА и Нганну, и Гана, довел обоих до титульного боя — накидал за последние полтора года в громких интервью кучу убойной личной фактуры против своего бывшего бойца, обвинив его в жадности, эгоизме и неблагодарности. В отрезках интервью, где Лопес начинает говорить о Нганну, парижский тренер превращается в артиста разговорного жанра — активно и размашисто жестикулирует, использует много эмоциональных междометий («у-ля-ля», «ваууу» и т. д.), подкрепляет аргументы убийственными фактами из личных отношений с Франсисом, — и с новыми интервью запас этих фактов не иссякает. В Америке то, что делает Лопес, называют трештоком, и это, пожалуй, исключительный случай, когда весь объем трештока и разогрев поединка взял на себя тренер.

Сам Нганну ответил Лопесу на серию интервью коротким абзацем в разговоре с GQ:

«Проблема Фернанда в том, что он очень хочет быть знаменитым. Мне трудно сосчитать, сколько раз мы ссорились на тему того, что я забираю себе все внимание. Бро, что ты хочешь от меня? Если ты хочешь славы, хочешь центра внимания, ты знаешь, где все это находится. Это находится внутри октагона, а не рядом с ним. И ты выбрал быть именно рядом. Я не знаю, как сделать тебя знаменитым. (Смеется.) Если ты решил стать тренером, то будь там, где и положено тренеру. И принимай от жизни то, что и полагается тренеру. Ты не можешь быть тренером и получать то, что получают бойцы. Это всегда так было и будет. Он рассказывает о том, насколько у меня больше подписчиков в Instagram по сравнению с ним. Я бы хотел подкинуть тебе подписчиков, но это не в моих силах».

Одна из главных линий обвинения Лопеса в адрес Нганну — это упрек бойца в вопиющей жадности. Мы решили собрать несколько историй из рассказов тренера и кое-каких реплик самого Франсиса, чтобы разобраться в этом обвинении более детально.

Как Нганну не захотел платить за парковку девушки Лопеса

«Моя девушка летала с нами на первый бой Франсиса в UFC, — вспоминал Лопес на шоу The MMA Hour. — Бой был с Луисом Энрике в Орландо. Они поехали в аэропорт, чтобы лететь в Париж, а мне нужно было ехать в Майами. Я потерял паспорт и мог восстановить его только в Майами, [где есть французское посольство]. Когда они доехали до аэропорта, девушка звонит мне: «Милый, я забыла в отеле кошелек с деньгами и всеми карточками». Говорю: «Да, я захватил его».

И она полетела в Париж с Франсисом без денег. Они прилетели, Франсис говорит ей: «Можешь подбросить меня до дома?» Она говорит: «Да, конечно». Но ей нужно было уплатить за парковку, а денег нет — карточки-то все у меня остались. Она говорит Франсису: «Можешь, пожалуйста, заплатить за парковку, а я потом верну тебе деньги переводом?» И он такой: «Эээээ, а есть какой-то другой выход из ситуации?»

И из-за этого моя девушка застряла в аэропорту! Понимаете? Это какой-то другой уровень. (Смеется.) Франсис великолепен с детьми, очень обходителен и ласков с ними. Я бы оставил свою маленькую дочь с ним. Но я бы никогда не оставил с ним своего брата, друга или девушку".

Как Нганну не хотел платить спарринг-партнерам и отказался вносить 600 евро в год за членство в зале Лопеса

«Я отказался ехать с Франсисом на его бой с Энтони Хэмилтоном, потому что он не хотел платить ни спарринг-партнерам, ни вносить деньги за членство в нашем зале. Ко мне приходит мой секретарь и говорит, что Франсис не хочет вносить деньги. Я иду к нему, спрашиваю, в чем дело. Он отвечает: «Я человек, который прославляет этот зал. Почему я должен еще платить?»

Я говорю ему: «Ты сошел с ума? Правда сошел? Ты жил у меня четыре года бесплатно. Все для тебя было в этом зале за просто так. Теперь ты платишь мне 10% с гонорара и говоришь, что не хочешь платить спарринг-партнерам, а хочешь, чтобы им платил я из тех денег, что ты мне дал. Потом ты отказываешься платить еще и членский взнос. А ведь ты уже не беден. Это как?» Знаете, сколько стоит членский взнос в моем зале? 600 евро в год. В год! И ведь у меня занимается полно бездомных и бедных. Я взял в зал 40 бездомных ребят. У них в журнале нашего зала напротив фамилии стоит «0». Я прошу секретаря ставить им нули — это значит, что они занимаются бесплатно.

После такого ответа я сказал Франсису: «Ты не хочешь платить. И ты уже не слушаешь меня на тренировках, когда я объясняю что-то. Окей, значит, настало время нам расстаться». И он ушел. Но потом Кристиан М'Пумбу, чемпион Bellator, помирил нас. Он загнал нас в одну комнату и сказал: «Мы не выйдем отсюда, пока вы не помиритесь. Франсис, ты сошел с ума? Заплати Фернанду». И так Кристиан разрулил ситуацию".

Реакция Лопеса на наш вопрос о том, вознаграждал ли когда-нибудь Нганну его благодарными бонусами

В октябре прошлого года «Спорт-Экспресс» делал свое первое интервью с Лопесом, и по ходу него как раз случился забавный диалог на тему денег.

— На подкасте Майка Тайсона Франсис говорил, что его крупнейший гонорар за один бой в ММА был 500 000 долларов. Он что-нибудь из этих денег вам отправлял в качестве бонуса и благодарности за ваш вклад в него?

— Нет... Вы шутите? Ахахаха. (Долго смеется.) У-ла-ла. У-ла-ла. Франсис очень непрост, очень... Давайте не будем о деньгах. Даже не хочу развивать эту тему.

— Хорошо, скажем так — Франсис очень любит деньги, верно?

— Боже праведный... Он их... давайте не будем о деньгах, просто не будем.

Нганну не тратит на женщин, потому что считает, что средств у него пока недостаточно

Еще один любопытнейший диалог на тему денег случился у самого Нганну с Майком Тайсоном на подкасте Hotboxin. Франсис заявил, что не тратит на женщин по бедности, хотя он уже несколько раз делал за бой по полмиллиона долларов.

Майк Тайсон: - Франсис, как у тебя с деньгами? Ты и деньги дружите?

Франсис Нганну: - Ну... сейчас более-менее.

Майк Тайсон: - Ты любишь тратиться на женщин?

Франсис Нганну: - Тратить на женщин? Посмотрим, когда у меня будут деньги.

Майк Тайсон: - Да брось... У тебя уже их достаточно, чтобы поразбрасываться.

Франсис Нганну: - Нет. Наш бизнес отличается от вашего. Наши гонорары ничего общего не имеют с вашими.

Майк Тайсон: - Слушай... Я бы прожил и на 40 000 долларов в год. Сейчас я бы протянул на эти деньги.