Биография Чарльза Оливейры: жизнь и карьера бойца ММА

История бразильского спортсмена.

Чарльз Оливейра да Силва

Дата рождения: 17 октября 1989 года

Место рождения: Гуаружа, Сан-Паулу, Бразилия

Рост: 1,78 м

Вид спорта: ММА

Категория: легкая и полулегкая

Данные Чарльза Оливейры

Бразильскому бойцу 33 года. Его рост — 1,78 м, вес — 70 кг. Размах рук — 1,9 м.

Семья и юность Чарльза Оливейры

Будущий чемпион UFC родился в семье двух рабочих. Родители не могли позволить себе отдать сына в спортивную секцию. Свой вклад в будущее Чарльза внес его дядя, который договорился со знакомым тренером по борьбе о безвозмездных занятиях для племянника.

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Начало карьеры Чарльза Оливейры

В двенадцатилетнем возрасте боец начал серьезно заниматься бразильским джиу-джитсу. В 2003 году Оливейра выиграл первый в своей жизни турнир и начал регулярно участвовать в соревнованиях. Спустя пять лет Чарльз дебютировал в смешанных единоборствах.

В свой первый же вечер он сумел одержать сразу три победы. Оливейра соревновался в различных промоушенах Бразилии и установил рекорд 12-0, с шестью нокаутами и пятью сабмишенами. А в январе 2010 года Чарльза включили в тройку самых перспективных бразильских бойцов по версии Sherdog.

Чарльз Оливейра в UFC

Своими успехами бразилец привлек внимание многих экспертов из мира ММА. Поэтому его контракт с UFC оставался вопросом времени. В августе 2010 года Оливейра дебютировал в поединке с американцем Дарреном Элкинсом и сделал это ярко: соперник сдался еще в первом раунде, а сам Чарльз получил награду за лучший прием вечера.

С тех пор бразильский боец одержал в ММА 34 победы и потерпел 9 поражений. Один бой был признан несостоявшимся. При этом он продолжает ставить рекорды: так, Оливейра является единственным бойцом в истории UFC, кто построил серию в 10 и более побед подряд после затяжного посредственного выступления в организации.

Стиль Чарльза Оливейры

Среди отличительных особенностей бразильца эксперты отмечают его выносливость и навыки в партере. Сам Оливейра выделил у себя удары с рук — он отметил, что долго работал над этой составляющей.

«У меня сильный удар с рук, особенно с левой. Мы много работали над этой комбинацией, и я рад, что смог довести ее. За этим стояла большая работа», — заявил Чарльз «СЭ».

Фото Global Look Press

Достижения Чарльза Оливейры

— Бывший чемпион UFC в легком весе (1 раз)

— Обладатель премии «Выступление вечера» (13 раз)

— Первый в истории UFC боец, который оформил 20 досрочных побед

— Обладатель премии «Выступление вечера» (13 раз)

— Обладатель премии «Прием вечера» (трижды)

— Обладатель премии «Бой вечера» (трижды)

— Первый в истории UFC боец, который сохранил такой класс после 30 боев в организации

— Обладатель различных рекордов UFC (5 побед болевыми и так далее)

Где сейчас выступает Чарльз Оливейра

21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294 в бою за чемпионский пояс Оливейра сразится с лучшим легковесом организации Исламом Махачевым. Поединок станет главным событием вечера и пройдет в формате 5 раундов. За год до этого 22 октября 2022-го в той же локации Чарльз досрочно проиграл Исламу в споре за вакантный титул чемпиона.

Оливейра владел поясом с мая 2021 года, когда забрал вакантный титул после завершения карьеры Хабиба Нурмагомедова в бою с Майклом Чендлером. Бразилец провел защиту в поединке с Дастином Порье в декабре 2021-го, но не сделал вес перед победой над Джастином Гейджи в мае 2022-го и лишился чемпионского звания.

11 июня 2023 года на турнире UFC 289 в Ванкувере бразилец нокаутировал Бенеила Дариуша.

Фото Global Look Press

Личная жизнь Чарльза Оливейры

В 2014 году бразильский боец женился на своей давней подруге. Избранницей спортсмена стала девушка по имени Талита Роберта Перейра. Известно, что она родилась, как и сам Оливейра, в Бразилии, работает в больнице, а в свободное время практикует джиу-джитсу.

Пара воспитывает дочь по имени Тайла. Счастливый отец был так рад ее появлению, что даже сделал татуировку с лицом малышки. Оно красуется рядом с двумя другими важными людьми в жизни Чарльза — его родителей.

У Оливейры есть прозвище — Do Bronx, что означает «из Бронкса». Эту бойцовскую кличку он получил, когда занимался джиу-джитсу в одном из бедных кварталах Бразилии.

Фото Global Look Press

Где сейчас живет Чарльз Оливейра

После 2020 года бразильский боец обрел настоящий коммерческий успех. С победами и титулом чемпиона UFC его гонорары росли, а также появились солидные рекламные контракты. Он также может похвастаться индивидуальным соглашением с BMW. Так что Оливейра может позволить себе жить красиво.

Боец приобрел для семьи роскошный дом в штате Сан-Паулу. Он балует любимую дочку игрушками, но не забывает и о самом себе — носит дорогие украшения и тратится на любимое увлечение — лошадиные скачки в упряжке. При этом Оливейра считает себя достаточно скромным человеком — и не забывает о своей родине. Он тратит часть своих средств на благотворительность — чтобы облегчить жизнь жителям фавелы.

«Я все тот же парень. Конечно, я езжу на крутой тачке, но ради этого я много бился, проливал кровь и потел. Это плоды моего труда. Ходить в крутой одежде, хорошо одеваться, есть что-то вкусное — я работаю ради этого. Бог взял меня за руку и сказал: «Сияй, парень», — сказал Чарльз в подкасте Troca o Franca.

Социальные сети Чарльза Оливейры

Профиль на сайте UFC: https://www.ufc.com/athlete/charles-oliveira

Instagram*: https://www.instagram.com/charlesdobronxs/

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