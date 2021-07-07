«Набью ему кукушку!» Александр Емельяненко тренируется, пьет кислородные коктейли и угрожает Джигану

Прямой эфир из санатория.

Александр Емельяненко вновь пробует перезапустить свою карьеру, и для этого он отправился в Карачаево-Черкесию, где в санатории Теберды проходит восстановительные процедуры.

В начале марта Александр находился на одиночных сборах в подмосковном Чехове, но там, по всей видимости, он быстро вернулся в состояние романтического загула.

О том, как проходят тренировочные будни в горной местности Карачаево-Черкесии, Емельяненко рассказал в прямом эфире Instagram, который он устроил сегодня вместе с менеджером Азаматом Бостановым. Также он прокомментировал бой по правилам бокса с рэпером Джиганом. 25 июня в Москве музыкант сообщил, что поединок между ними состоится 4 ноября.

— После утренней тренировки пробежался, побил по лапам, раскидался и еще не успел даже остыть, — сказал Емельяненко в прямом эфире. — Льется с меня пот. Футболку хоть выжимай.

— Что на завтрак у нас сегодня? — спросил Бостанов.

— На завтрак у меня омлет и стакан айрана. Также чаек.

— Давно тебя люди не видели...

— Сейчас позавтракаю и пойду в бар (улыбается).

— Все-таки с самоиронией у тебя... (Улыбается.)

— За кислородным коктейлем.

— Расскажи, тут народ боялся, что у тебя со здоровьем проблемы. Как со здоровьем?

— У меня все в порядке. Все отлично со здоровьем. Организм восстанавливаю. Организм молодой, и он требует работы. Нагрузки увеличиваю с каждым днем все больше и больше. Сегодня вечером еще большой кросс пробегу. Постоянно бегаю. Подъем в гору, вчера три круга пробежал. Устал очень сильно. Все, мой завтрак закончился (улыбается).

— Теперь в бар? Покажем, в какой бар мы ходим.

— Да. Идем в бар за кислородным коктейлем.

Емельяненко и Бостанов пришли в бар санатория, где есть только безалкогольные напитки. Александр отказался от сладкой газировки и взял себе кислородный коктейль.

— Александр, все говорят, что ты намного лучше стал выглядеть, — сказал Бостанов после прочтения сообщений в чате.

— Спасибо большое. Мне очень приятно.

— Если честно, очень многие люди пишут, что ты народный герой. Человек, который восстанавливается, и очень многие пишут, что они вместе с тобой. На твоем примере видят мотивацию для себя, чтобы что-то поменять в своей жизни.

— Спасибо большое. Терпите — и все у вас получится. Восстанавливаетесь вместе со мной.

— Пишут: что-то запустил себя (зачитывает вопросы из чата).

— Сейчас я привожу себя в форму. Я только вторую неделю тренируюсь.

— Ты сразу после тренировки идешь завтракать?

— Да. Сразу после тренировки. Потом иду в душ, потом — на процедуры при санатории.

— Какие процедуры? Что-то интересное мог бы выделить?

— Все интересно. И кислородом дышу. Мне еще один кислородный коктейль.

— Александр, ты и с кислородными коктейлями не знаешь меры (смеется). У тебя тут спрашивают по поводу Джигана. Что о нем думаешь?

— Джиган полез не туда, куда ему нужно. Его дело — песни петь, а не драться на ринге с профессионалами. Набью ему кукушку. Спать отправлю Джигана. Будет он на ринге лежать, как звезда, распластавшись всеми конечностями. Достанется Джигану очень сильно. Он закачанный, тяжелый, и он рассчитывает, так же как и Кокляев, на лаки-панч. Откуда они берут такое выражение? Лаки-панч существует не для таких, как они, — не для певцов, не для качков. Ну и я могу лаки-панч запустить!