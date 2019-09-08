Завтрак чемпиона. Что есть Хабиб после победы над Порье (здесь много неполезного)

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов после защиты титула в бою против американца Дастина Порье устроил себе ужин из фастфуда.

Напомним что после поединка, в котором россиянин победил удушающим приемом в третьем раунде, он заявил: «Мой следующий соперник — это очень хороший стейк, бургер с двойным сыром и со льдом».