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Завтрак чемпиона. Что есть Хабиб после победы над Порье (здесь много неполезного)

14:14
Завтрак Хабиба. Завтрак Хабиба. Завтрак Хабиба. Завтрак Хабиба.
Завтрак Хабиба.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов после защиты титула в бою против американца Дастина Порье устроил себе ужин из фастфуда.

Напомним что после поединка, в котором россиянин победил удушающим приемом в третьем раунде, он заявил: «Мой следующий соперник — это очень хороший стейк, бургер с двойным сыром и со льдом».

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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