Завтрак чемпиона. Что есть Хабиб после победы над Порье (здесь много неполезного)
14:14
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов после защиты титула в бою против американца Дастина Порье устроил себе ужин из фастфуда.
Напомним что после поединка, в котором россиянин победил удушающим приемом в третьем раунде, он заявил: «Мой следующий соперник — это очень хороший стейк, бургер с двойным сыром и со льдом».
Завтрак чемпиона— Бокс/ММА (@boxing_mma_se) September 8, 2019
Что ест Хабиб после победы над Порье pic.twitter.com/DsHvkG8gg8
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