Взвешивание перед Bellator 261: Молдавский легче Джонсона на 11 кг

В Анкасвилле состоялась церемония взвешивания приуроченная к завтрашнему Bellator 261.

В главном событии турнира россиянин Валентин Молдавский проведет поединок против американца Тимоти Джонсона за временный титул в тяжелом весе.

29-летний Молдавский оказался значительно легче 36-летнего Джонсона, показав на весах 106 килограммов, при весе американца в 117 кг.

Team Fedor already has one Bellator title. Will Valentin Moldavsky add an interim belt to their collection at #Bellator261? ??



