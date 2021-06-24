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Взвешивание перед Bellator 261: Молдавский легче Джонсона на 11 кг

18:37
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В Анкасвилле состоялась церемония взвешивания приуроченная к завтрашнему Bellator 261.

В главном событии турнира россиянин Валентин Молдавский проведет поединок против американца Тимоти Джонсона за временный титул в тяжелом весе.

29-летний Молдавский оказался значительно легче 36-летнего Джонсона, показав на весах 106 килограммов, при весе американца в 117 кг.

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