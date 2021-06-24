Взвешивание перед Bellator 261: Молдавский легче Джонсона на 11 кг
18:37
В Анкасвилле состоялась церемония взвешивания приуроченная к завтрашнему Bellator 261.
В главном событии турнира россиянин Валентин Молдавский проведет поединок против американца Тимоти Джонсона за временный титул в тяжелом весе.
29-летний Молдавский оказался значительно легче 36-летнего Джонсона, показав на весах 106 килограммов, при весе американца в 117 кг.
Team Fedor already has one Bellator title. Will Valentin Moldavsky add an interim belt to their collection at #Bellator261? ??— MMA Junkie (@MMAjunkie) June 24, 2021
Weigh-in results: https://t.co/TqVjDC58pl pic.twitter.com/wvjUQGIy3a
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