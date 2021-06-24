Сирил Ган: «У Волкова есть боязнь тяжелого удара»

3-й номер тяжелого веса UFC Сирил Ган поделился мнением о слабостях Александра Волкова.

— Вы говорили в интервью Карин Брайант, что Волков боится, когда у соперника есть нокаут-сила и поэтому хотите доводить до него сильные удары. Что вы имели в виду под боится?

— Мы видели это в бою с Дерриком Льюисом. Он выигрывал бой и за несколько секунд так его отдал, один удар все решил. Я думаю, у Волкова есть эта слабость — боязнь тяжелого удара. В любом случае, уверен, что нас ждет война. Будет война, и вы увидите в ней новую версию Бон Гамина (прозвище Гана — прим.), — сказал француз в интервью «Спорт-Экспресс».

В ночь на 27 июня Ган подерется с Александром Волковым в главном событии вечера UFC Vegas 30.