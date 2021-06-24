Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Сирил Ган: «У Волкова есть боязнь тяжелого удара»

19:00
Теги:

3-й номер тяжелого веса UFC Сирил Ган поделился мнением о слабостях Александра Волкова.

— Вы говорили в интервью Карин Брайант, что Волков боится, когда у соперника есть нокаут-сила и поэтому хотите доводить до него сильные удары. Что вы имели в виду под боится?

Сирил Ган.«Волков боится тяжелого удара». Сирил Ган — работа продавцом мебели, секрет футворка, панчи Нганну

— Мы видели это в бою с Дерриком Льюисом. Он выигрывал бой и за несколько секунд так его отдал, один удар все решил. Я думаю, у Волкова есть эта слабость — боязнь тяжелого удара. В любом случае, уверен, что нас ждет война. Будет война, и вы увидите в ней новую версию Бон Гамина (прозвище Гана — прим.), — сказал француз в интервью «Спорт-Экспресс».

В ночь на 27 июня Ган подерется с Александром Волковым в главном событии вечера UFC Vegas 30.

Читайте также

Стали известны все пары 1/8 финала Евро-2020 по футболу
Какие признаки на теле указывают на магические способности?
Премьер-министр Нидерландов отказался от участия в саммите России и ЕС
Валерий Леонтьев перенес две операции

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Горшенин все материалы автора
vs
0
Офсайд