Сирил Ган: «Я пришел в единоборства только в 24 года»

Боец ММА, 3-й номер тяжелого веса UFC Сирил Ган рассказал, когда начал заниматься боевыми видами спорта.

«Я начинал в спорте с футбола, много играл, потом переключился на баскетбол. В муай-тай я пришел в 24 года, это моя единственная бойцовская база. Я прозанимался им три года и потом дебютировал в ММА», — сказал Ган в интервью «Спорт-Экспресс».

В ночь на 27 июня Ган подерется с Александром Волковым в главном событии вечера UFC Vegas 30.