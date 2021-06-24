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Сирил Ган: «Я пришел в единоборства только в 24 года»

18:35
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Боец ММА, 3-й номер тяжелого веса UFC Сирил Ган рассказал, когда начал заниматься боевыми видами спорта.

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«Я начинал в спорте с футбола, много играл, потом переключился на баскетбол. В муай-тай я пришел в 24 года, это моя единственная бойцовская база. Я прозанимался им три года и потом дебютировал в ММА», — сказал Ган в интервью «Спорт-Экспресс».

В ночь на 27 июня Ган подерется с Александром Волковым в главном событии вечера UFC Vegas 30.

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