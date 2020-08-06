Волкановски ответил Магомедшарипову, который вызвал его на бой
10:17
Действующий чемпион UFC в полулегкой весовой категории Александер Волкановски отреагировал на вызов россиянина Забита Магомедшарипова. Ранее Магомедшарипов, чей бой с Яиром Родригесом сорвался из-за травмы мексиканца, вызвал Волкановски на поединок.
— Я чемпион, а не боец на замену, но я надеюсь, что ты как можно скорее найдешь себе соперника, — написал в Twitter Волкановски. — В таком случае, у нас есть шансы встретиться позднее в этом году.
На счету 29-летнего Магомедшарипова 18 побед и 1 поражение в ММА. У 31-летнего Волкановски 22 победы и 1 поражение.
I am the champ not the replacement fighter but I hope you find a matchup ASAP then chances are I see you later this year. https://t.co/QCzsEEpi0I— Alex Volkanovski (@alexvolkanovski) August 5, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...