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Волкановски ответил Магомедшарипову, который вызвал его на бой

10:17
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Действующий чемпион UFC в полулегкой весовой категории Александер Волкановски отреагировал на вызов россиянина Забита Магомедшарипова. Ранее Магомедшарипов, чей бой с Яиром Родригесом сорвался из-за травмы мексиканца, вызвал Волкановски на поединок.

— Я чемпион, а не боец на замену, но я надеюсь, что ты как можно скорее найдешь себе соперника, — написал в Twitter Волкановски. — В таком случае, у нас есть шансы встретиться позднее в этом году.

На счету 29-летнего Магомедшарипова 18 побед и 1 поражение в ММА. У 31-летнего Волкановски 22 победы и 1 поражение.

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