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«Видать, это его уровень». Секс-символ ММА высмеяла блогера Тарасова за тренировку с порноактрисой

18:39
Дарина Мадзюк. Фото Instagram
Дарина Мадзюк. Фото Instagram

Боец ММА Дарина Мадзюк высмеяла блогера Артема Тарасова за его тренировку с порноактрисой Лолой Тэйлор. Тарасов показал актрисе фильмов для взрослых технику броска через бедро.

Видимо, порно это его уровень, мне кажется. Раз он с ними тренируется, видать, это его уровень. Знаешь, как правило, любой боец тренируется с тем, кто на уровень чуть выше его, чтобы выйти на этот уровень, а потом еще немного прибавить. Видимо, это про него", — цитирует «Рен-ТВ» Мадзюк.

Тарасов 20 февраля проведет бой со стронгменом Михаилом Кокляевым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

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