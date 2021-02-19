«Видать, это его уровень». Секс-символ ММА высмеяла блогера Тарасова за тренировку с порноактрисой

Боец ММА Дарина Мадзюк высмеяла блогера Артема Тарасова за его тренировку с порноактрисой Лолой Тэйлор. Тарасов показал актрисе фильмов для взрослых технику броска через бедро.

Видимо, порно это его уровень, мне кажется. Раз он с ними тренируется, видать, это его уровень. Знаешь, как правило, любой боец тренируется с тем, кто на уровень чуть выше его, чтобы выйти на этот уровень, а потом еще немного прибавить. Видимо, это про него", — цитирует «Рен-ТВ» Мадзюк.

Тарасов 20 февраля проведет бой со стронгменом Михаилом Кокляевым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».