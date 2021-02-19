Самый крупный блогер едва не задушил «самую сексуальную девушку в ММА»

Представитель смешанных единоборств Дарина Маздюк, которую поклонники называют самой сексуальной девушкой в ММА, рассказала о поединке с 240-килограммовым блогером Григорием Чистяковым, который состоялся в прошлом году.

По словам девушки, которая была легче своего соперника на 180 килограммов, во время поединка она едва не сдалась. Это произошло, когда тяжеловес взял ее на удушающий прием.

«Чуть не было момента сдачи, когда он меня припечатал к сетке, разодрал мне локоть до шрамов, пошел на удушающий, не умею бороться, он забрал шею и руку и чуть не задушил меня, — цитирует спортсменку РЕН ТВ. — Я ничего не могла сделать, я хотела сдаться, но благо судья нас развел, закончились 30 секунд на борьбу».

Впоследствии она нокаутировала оппонента.

«Страшно всегда, любой бой, с девочкой, мужчиной. Неважно даже, какая девочка, сильная или не слабая. Всегда есть шанс, пропустить случайный удар, есть вероятность случайного нокаута. Всегда есть адреналин. Не надо думать, что бойцу не страшно. Страшно всем и всегда» — призналась спортсменка.

В декабре 2020 года Маздюк сообщила, что подписала контракт с американским промоушеном Bellator.