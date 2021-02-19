«Открытый перелом со смещением». Самая сексуальная девушка в ММА сломала нос фанату

Боец ММА Дарина Маздюк, которую называют самой сексуальной девушкой в смешанных единоборствах, рассказала, как она сломала нос слишком настойчивому поклоннику.

«Дурацкий комплемент это одно, это не то, за что я буду распускать руки и травмировать человека, расчлененку там какую-ту устраивать посреди улицы, — цитирует Маздюк РЕН ТВ. — Опять же, если это не переходит границ, если это не переходит в прикосновения, хватания. Когда дело доходит до хватания и всего остального, то, да, такая практика была. Это потом заканчивается сломанными носами. Был случай — открытый перелом со смещением носа. Это для меня уже нормальные вещи».

Маздюк получила широкую известность в после того, как нокаутировала 240-килограммового блогера Григория Чистякова. Впоследствии девушка подписала контракт промоушеном Bellator.