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Валентина Шевченко поздравила сестру Антонину с присвоением нового звания

16:02
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Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко выложила новый пост в Instagram. Она поздравила свою сестру — Антонину — с присвоением нового звания.

«Поздравляю мою сестру Антонину с присвоением ей звания первого лейтенанта US воздушного патруля», — написала Валентина Шевченко.

Публикация от Valentina Shevchenko (@bulletvalentina)

Шевченко по прозвищу Пуля проведет пятую защиту титула против 29-летней бразильянки Джессики Андраде, которая недавно перешла в дивизион наилегчайшего веса. Сейчас Андраде занимает первую строчку в рейтинге претендентов на титул в этой категории. Бой состоится 24 апреля на UFC 261 в Лас-Вегасе.

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