Валентина Шевченко поздравила сестру Антонину с присвоением нового звания
16:02
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко выложила новый пост в Instagram. Она поздравила свою сестру — Антонину — с присвоением нового звания.
«Поздравляю мою сестру Антонину с присвоением ей звания первого лейтенанта US воздушного патруля», — написала Валентина Шевченко.
Шевченко по прозвищу Пуля проведет пятую защиту титула против 29-летней бразильянки Джессики Андраде, которая недавно перешла в дивизион наилегчайшего веса. Сейчас Андраде занимает первую строчку в рейтинге претендентов на титул в этой категории. Бой состоится 24 апреля на UFC 261 в Лас-Вегасе.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...