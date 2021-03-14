Валентина Шевченко поздравила сестру Антонину с присвоением нового звания

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко выложила новый пост в Instagram. Она поздравила свою сестру — Антонину — с присвоением нового звания.

«Поздравляю мою сестру Антонину с присвоением ей звания первого лейтенанта US воздушного патруля», — написала Валентина Шевченко.

Шевченко по прозвищу Пуля проведет пятую защиту титула против 29-летней бразильянки Джессики Андраде, которая недавно перешла в дивизион наилегчайшего веса. Сейчас Андраде занимает первую строчку в рейтинге претендентов на титул в этой категории. Бой состоится 24 апреля на UFC 261 в Лас-Вегасе.