«Испугался, что вот-вот увижу висящий глаз». Реакция бойцов на бой Мухаммада против Эдвардса

Главным событием турнира UFC Vegas 21 в Лас-Вегасе стал претендентский бой в полусредней весовой категории между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом.

Исход боя решился во втором раунде, когда Эдвардс случайно ткнул пальцем в глаз оппонента. Рефери принял решение остановить поединок и признать его несостоявшимся.

Бойцы UFC оказались сильно огорчены концовкой данной встречи:

Нил Мэгни, полусредневес UFC:

«Какая ужасная концовка боя».

What terrible way for the fight to end ? #UFCVegas21 — Neil Magny (@NeilMagny) March 14, 2021

Сэм Элви, средневес UFC:

«Тычки в глаза причиняют такую боль, которую никто не поймет. Должна быть дисквалификация — автоматически».

Eye pokes hurt like nobody understands. It should be an automatic DQ. — Sam Alvey (@smilensam) March 14, 2021

Алджамейн Стерлинг, действующий чемпион легчайшего дивизиона UFC:

«Что, черт возьми, происходит? Непреднамеренно, но черт возьми. Это так дерьмово. Так много нарушений, очень много».

What in the hell is going on??? Unintentional but damn man. That's so so shitty. So many fouls, so many fouls. #UFCVegas21 — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) March 14, 2021

Ландо Ванната, легковес UFC:

«Чувак, Леон выглядел ловким. Финты, смена стоек, — все выглядело великолепно. Хреново, что все так завершилось. Надеюсь, с Белалом все в порядке».

Maaaan, Leon was looking super slick. Fakes, stance changes, everything looking great. Shit to see it end like that. Hope belal is okay ?? — Lando Vannata (@GroovyLando) March 14, 2021

Нико Прайс, полусредневес UFC:

«Надеюсь, с его глазом все в порядке. Я испугался, что вот-вот увижу висящий глаз».

Hope his eye is ok. I was scared I was about to see an eye hanging. ?? #UFC — Niko Price (@Nikohybridprice) March 14, 2021

Даррен Тилл, средневес UFC:

«Опустошен из-за главного события. Нужно организовать повторный бой как можно скорее!»

Gutted for the Main Event,

Run it back ASAP!!! — D (@darrentill2) March 14, 2021

Брэд Таварес, средневес UFC:

«Ничего себе, этот глаз выглядит плохо после тычка. Надеюсь, что с глазом все будет в порядке. Желаю Белалу скорейшего восстановления».

Wow that eye is looking bad after that poke. Hoping the eye is ok after this. ?????? wishing you a speedy recovery @bullyb170 — Brad Tavares (@BradTavares) March 14, 2021

Джессика-Роуз Кларк, боец женского легчайшего дивизиона UFC:

«Как человек, которому тычут в глаза каждый спарринг, это чертовски ужасно. И тычок в бою Белала не сравнится с тем, что я когда-либо испытывала. Надеюсь на его скорейшее восстановление».

As someone who gets eye poked every single sparring session, it's fucking horrible. And Belal's looks worse than any I've ever experienced.

Hope you heal up quick @bullyb170 https://t.co/91rnr7JBYk — Jessy Jess (@missjessyjess) March 14, 2021

Алджамейн Стерлинг, действующий чемпион легчайшего дивизиона UFC:

«Нам нужны новые перчатки. И точка! Я просто не понимаю, чего мы ждем, чтобы внести эти изменения. Сколько еще травмированных глаз нам нужно, чтобы ввести новые перчатки, которые значительно уменьшают разведение пальцев?»