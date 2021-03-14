«Испугался, что вот-вот увижу висящий глаз». Реакция бойцов на бой Мухаммада против Эдвардса
Главным событием турнира UFC Vegas 21 в Лас-Вегасе стал претендентский бой в полусредней весовой категории между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом.
Исход боя решился во втором раунде, когда Эдвардс случайно ткнул пальцем в глаз оппонента. Рефери принял решение остановить поединок и признать его несостоявшимся.
Бойцы UFC оказались сильно огорчены концовкой данной встречи:
Нил Мэгни, полусредневес UFC:
«Какая ужасная концовка боя».
Сэм Элви, средневес UFC:
«Тычки в глаза причиняют такую боль, которую никто не поймет. Должна быть дисквалификация — автоматически».
Алджамейн Стерлинг, действующий чемпион легчайшего дивизиона UFC:
«Что, черт возьми, происходит? Непреднамеренно, но черт возьми. Это так дерьмово. Так много нарушений, очень много».
Ландо Ванната, легковес UFC:
«Чувак, Леон выглядел ловким. Финты, смена стоек, — все выглядело великолепно. Хреново, что все так завершилось. Надеюсь, с Белалом все в порядке».
Нико Прайс, полусредневес UFC:
«Надеюсь, с его глазом все в порядке. Я испугался, что вот-вот увижу висящий глаз».
Даррен Тилл, средневес UFC:
«Опустошен из-за главного события. Нужно организовать повторный бой как можно скорее!»
Брэд Таварес, средневес UFC:
«Ничего себе, этот глаз выглядит плохо после тычка. Надеюсь, что с глазом все будет в порядке. Желаю Белалу скорейшего восстановления».
Джессика-Роуз Кларк, боец женского легчайшего дивизиона UFC:
«Как человек, которому тычут в глаза каждый спарринг, это чертовски ужасно. И тычок в бою Белала не сравнится с тем, что я когда-либо испытывала. Надеюсь на его скорейшее восстановление».
Алджамейн Стерлинг, действующий чемпион легчайшего дивизиона UFC:
«Нам нужны новые перчатки. И точка! Я просто не понимаю, чего мы ждем, чтобы внести эти изменения. Сколько еще травмированных глаз нам нужно, чтобы ввести новые перчатки, которые значительно уменьшают разведение пальцев?»
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