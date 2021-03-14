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«Испугался, что вот-вот увижу висящий глаз». Реакция бойцов на бой Мухаммада против Эдвардса

15:44
Леон Эдвардс (слева) и Белал Мухаммад. Фото Instagram
Леон Эдвардс (слева) и Белал Мухаммад. Фото Instagram

Главным событием турнира UFC Vegas 21 в Лас-Вегасе стал претендентский бой в полусредней весовой категории между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом.

Исход боя решился во втором раунде, когда Эдвардс случайно ткнул пальцем в глаз оппонента. Рефери принял решение остановить поединок и признать его несостоявшимся.

Бойцы UFC оказались сильно огорчены концовкой данной встречи:

Нил Мэгни, полусредневес UFC:

«Какая ужасная концовка боя».

Сэм Элви, средневес UFC:

«Тычки в глаза причиняют такую боль, которую никто не поймет. Должна быть дисквалификация — автоматически».

Алджамейн Стерлинг, действующий чемпион легчайшего дивизиона UFC:

«Что, черт возьми, происходит? Непреднамеренно, но черт возьми. Это так дерьмово. Так много нарушений, очень много».

Ландо Ванната, легковес UFC:

«Чувак, Леон выглядел ловким. Финты, смена стоек, — все выглядело великолепно. Хреново, что все так завершилось. Надеюсь, с Белалом все в порядке».

Нико Прайс, полусредневес UFC:

«Надеюсь, с его глазом все в порядке. Я испугался, что вот-вот увижу висящий глаз».

Даррен Тилл, средневес UFC:

«Опустошен из-за главного события. Нужно организовать повторный бой как можно скорее!»

Брэд Таварес, средневес UFC:

«Ничего себе, этот глаз выглядит плохо после тычка. Надеюсь, что с глазом все будет в порядке. Желаю Белалу скорейшего восстановления».

Джессика-Роуз Кларк, боец женского легчайшего дивизиона UFC:

«Как человек, которому тычут в глаза каждый спарринг, это чертовски ужасно. И тычок в бою Белала не сравнится с тем, что я когда-либо испытывала. Надеюсь на его скорейшее восстановление».

Алджамейн Стерлинг, действующий чемпион легчайшего дивизиона UFC:

«Нам нужны новые перчатки. И точка! Я просто не понимаю, чего мы ждем, чтобы внести эти изменения. Сколько еще травмированных глаз нам нужно, чтобы ввести новые перчатки, которые значительно уменьшают разведение пальцев?»

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