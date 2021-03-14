Валентина Шевченко: «Думаю, наш третий бой с Нуньес рано или поздно состоится»

Чемпиона UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко в интервью «СЭ» выразила мнение, что ее третий бой с бразильянкой Амандой Нуньес состоится. Нуньес — чемпиона UFC в легчайшем и полулегком весах.

— На ваш взгляд, насколько Аманда Нуньес весит больше, чем вы?

— Она килограммов 80 в межсезонье весит. Это не секрет.

— Получается, примерно на 20 кг больше вас. Что думаете насчет третьего боя с Нуньес?

— Думаю, он все равно рано или поздно будет. Если все будет продолжаться так, как сейчас идет — она продолжит выигрывать в своей весовой категории, а я в своей — это [бой с Нуньес] то, что будет.

— Нужно ли будет набирать массу?

— Не считаю, что масса помогает. Помогает правильная техника и сила, которая у тебя есть. Масса может сделать хуже — да, ты будешь больше, но будешь медленнее. А этого не должно со мной произойти. К этому нужно подойти правильно.

Два предыдущих боя с Шевченко бразильянка выиграла: в 2016 году единогласным решением судей, в 2017-м — раздельным. На счету 33-летней Шевченко 20 побед и 3 поражения в ММА (9-2 в UFC). У 32-летней Нуньес — 21 победы и 4 поражения в ММА (14-1 в UFC).

(Илья Андреев)

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