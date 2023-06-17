Боец АСА Туменов оценил возможный реванш между Вартаняном и Раисовым

Боец ACA Альберт Туменов оценил возможность проведения второго боя между Эдуардом Вартаняном и Юсуфом Раисовым.

«Учитывая, как прошел их первый бой в плане медийности и хайпа, людям было интересно. Почему бы и нет? Если у Эдуарда есть планы остаться в России и выступать в лиге в АСА, то это будет интересный бой. Плюс чуть-чуть есть недосказанность, что в прошлом бою остановили судьи. Это можно разыграть и сделать хороший реванш», — цитирует Туменова Metaratings.ru.

16 июня в финале Гран-при АСА в легком весе Вартанян одержал победу над казахстанцем Артемом Резниковым техническим нокаутом в третьем раунде.

Поединок между Вартаняном и Раисовым прошел 4 ноября 2022 года в рамках полуфинала Гран-при легковесов ACA. После второго раунда бой был остановлен по рекомендациям врача.