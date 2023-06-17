Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 17:26

Боец АСА Туменов оценил возможный реванш между Вартаняном и Раисовым

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец ACA Альберт Туменов оценил возможность проведения второго боя между Эдуардом Вартаняном и Юсуфом Раисовым.

«Учитывая, как прошел их первый бой в плане медийности и хайпа, людям было интересно. Почему бы и нет? Если у Эдуарда есть планы остаться в России и выступать в лиге в АСА, то это будет интересный бой. Плюс чуть-чуть есть недосказанность, что в прошлом бою остановили судьи. Это можно разыграть и сделать хороший реванш», — цитирует Туменова Metaratings.ru.

16 июня в финале Гран-при АСА в легком весе Вартанян одержал победу над казахстанцем Артемом Резниковым техническим нокаутом в третьем раунде.

Поединок между Вартаняном и Раисовым прошел 4 ноября 2022 года в рамках полуфинала Гран-при легковесов ACA. После второго раунда бой был остановлен по рекомендациям врача.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/tumenov-ocenil-vozmozhnyi-revansh-boi-mezhdu-vartanyanom-i-raisovym-259460/
ММА
0
Читайте также
Трусову и Щербакову оформили в резерв сборной России. Что это дает?
Полиция Пекина на год запретила вход на стадионы фанату, обнявшему Месси во время матча
Политолог Вароли рассказал о злости элит США после заявления Путина о потерях ВСУ
Российские военные подорвали опорпункт ВСУ трофейным БТР
Экс-разведчик США заявил о замене украинских военных поляками в случае поражения ВСУ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ACA не заинтересованы в проведении поединка между Вартаняном и чемпионом AMC Fight Nights
Новости
RSS RSS
Все новости