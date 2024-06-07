О'Мэлли — о победе Стрикленда над Костой: «Бой для Паулу складывается не очень хорошо»

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли прокомментировал бой на UFC 302 между соотечественником Шоном Стриклендом и бразильцем Паулу Костой.

«У Шона такой милый стиль. В конце первого раунда можно было отметить, что бой складывается не очень хорошо для Косты. Все выглядело не лучшим образом для него», — сказал О'Мэлли в своем YouTube-канале.

Стрикленд победил Косту раздельным решением судей. Бой проходил 2 июня в Ньюарке (США).