Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:07

Тренер Адесаньи сомневается, что Махачев подерется за титул в следующем поединке

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Тренер чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи Юджин Берман сомневается, что российский боец Ислам Махачев подерется за титул UFC в легком весе в своем следующем поединке.

«Должен ли Ислам быть следующим человеком, который станет драться за титул? Вы знаете, он, вероятно, этого заслуживает, но получит ли он этот титульный бой — это другое дело, — сказал Берман в интервью Submission Radio. — Это, знаете ли, другой вопрос. Например, UFC — это бизнес. Фанаты должны покупать билеты, чтобы смотреть бои, а у Ислама не самый приятный для публики стиль. Так что его путь к титулу — просто продолжать побеждать, побеждать и побеждать, и в конце концов ему не смогут отказать».

На счету Махачева 22 победы и 1 поражение. В настоящее время россиянин идет на серии из 10 побед в UFC.

Ислам Махачев
ММА
0
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
Последний трофей для Месси? Придуман Суперкубок для сборных, Италия и Аргентина сыграют уже 1 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпион UFC Стерлинг планирует оставить титул и подняться в полулегкий вес

Чемпион UFC Стерлинг: «Читр выглядит «средним бойцом». Мераб и я будем доминировать еще долго»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости