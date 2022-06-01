Тренер Адесаньи сомневается, что Махачев подерется за титул в следующем поединке

Тренер чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи Юджин Берман сомневается, что российский боец Ислам Махачев подерется за титул UFC в легком весе в своем следующем поединке.

«Должен ли Ислам быть следующим человеком, который станет драться за титул? Вы знаете, он, вероятно, этого заслуживает, но получит ли он этот титульный бой — это другое дело, — сказал Берман в интервью Submission Radio. — Это, знаете ли, другой вопрос. Например, UFC — это бизнес. Фанаты должны покупать билеты, чтобы смотреть бои, а у Ислама не самый приятный для публики стиль. Так что его путь к титулу — просто продолжать побеждать, побеждать и побеждать, и в конце концов ему не смогут отказать».

На счету Махачева 22 победы и 1 поражение. В настоящее время россиянин идет на серии из 10 побед в UFC.