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Сегодня, 10:50

Чемпион UFC Стерлинг планирует оставить титул и подняться в полулегкий вес

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг (21-3) заявил, что после следующей победы его спарринг-партнера Мераба Двалишвили (14-4) он оставит титул чемпиона и поднимется в полулегкий вес, чтобы дать своему другу шанс побороться за статус чемпиона.

«После следующей победы Мераба мне, кажется, придется подняться в полулегкий вес, чтобы дать ему шанс, которого он заслуживает. Он войдет в историю Грузии, выиграв титул чемпиона», — написал американец в Twitter.

В ответ Двалишвили написал: «Алджамейн — золотой человек. Я каждый день учусь у него. Я благодарен за то, что могу называть его своим братом!»

Стерлинг защитил титул чемпиона в бою против Петра Яна (16-3) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США. Американец победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).

Двалишвили идет на серии из семи побед. В последнем поединке он победил техническим нокаутом Марлона Мораеса (23-10) 25 сентября 2021 года на UFC 266 в Лас-Вегасе, США.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
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