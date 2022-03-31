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Сегодня, 12:31

Мариф Пираев может подраться с Нариманом Аббасовым на AMC Fight Nights в мае

Мариф Пираев может провести бой с Нариманом Аббасовым на AMC Fight Nights в мае
Давид Хачатрян
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Действующий чемпион AMC Fight Nights в легком весе Нариман Аббасов (27-3) подерется с Марифом Пираевым (27-4) в мае. Поединок состоится в рамках легкого веса (70 кг). Об этом сообщил журналист Игорь Лазорин.

Аббасов идет на серии из 12 побед. В прошлом поединке он отправил в нокаут Шамиля Завурова (40-7) в первом раунде. Бой прошел 17 сентября 2021 года на AMC Fight Nights & Eagle FC: памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

Пираев в последний раз дрался на AMC Fight Nights 24 сентября 2021 года. Пираев победил Куата Хамитова (24-7) раздельным решением судей.

ММА
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