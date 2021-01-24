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Шлеменко заявил, что чемпионская карьера Макгрегора завершена

09:16
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Российский боец Александр Шлеменко подвел итоги главного боя на UFC 257, в котором американец Дастин Порье во втором раунде отправил в нокаут ирландца Конора Макгрегора.

«Чемпионская карьера Макгрегора точно завершена, — сказал Шлеменко. — Он будет и дальше драться, давать громкие бои. Но уже не за титулы. Порье удивил многих, он отбил переднюю ногу Конору и по факту не дал ему сделать ничего лишнего».

32-летний Макгрегор имеет рекорд 22-5, ирландец — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе.

32-летний Порье имеет рекорд 27-6, еще один поединок был признан несостоявшимся, американец был временным чемпионом в легком весе.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10532917

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