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Шлеменко: «Карьера Волкова закончена? Так и есть»

Шлеменко считает, что карьера бойца UFC Волкова закончена после поражения от Аспиналла
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Александр Шлеменко.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

37-летний российский боец Александр «Шторм» Шлеменко (61-13) считает, что если Александр Волков (34-10) не изменит подход к боям, то ему больше не вернуться в топ тяжеловесов UFC.

«Карьера Волкова закончена? Так и есть, — сказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова. —  Саша всегда ехал на недооценке. Он может на меня обижаться, но его чаще всего люди недооценивали. Его соперники думали про него: «Ну что такого? Он худой и длинный. Ничего особенного. Сейчас выйдем и сломаем его». Начали ломать, а он не ломается.

Сейчас Саша поздоровел, стал уверенным в себе. До этого был очень неуверенный. Мне кажется, люди стали больше к нему готовиться. Они его просчитали, разобрали. Чтобы вернуться, ему нужно что-то изменить. Но на самом деле всякое бывает. У меня были похожие ситуации».

Волков проиграл в главном событии вечера UFC Fight Night 204 британцу Тому Аспиналлу (12-2) самбишном в первом раунде. Турнир состоялся 19 марта на арене O2 в Лондоне, Англия.

Александр Волков (единоборства)
Александр Шлеменко
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