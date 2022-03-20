Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко сообщил, что мог бы поспарринговать с Чоршанбе Чоршанбиевым в формате 100 раундов по 10 секунд.

«Испугался бы я выйти по боксу против Чоршанбе 10 раундов по 40 секунд? Конечно испугался бы (смеется). Может быть организовать 100 раундов по 10 секунд? С минутой отдыха. Это лучший, более мужской формат. В этом формате я никого не боюсь. В этом формате я чемпион», — сказал Шлеменко YouTube-каналу Александра Лютикова.

37-летний Шлеменко идет на серии из трех побед. В прошлом бою он одолел Артура Гусейнова единогласным решением судей на EFC 42 (17 октября 2021 года).