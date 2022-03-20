Народный артист России Эдгард Запашный в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение Александра Волкова в поединке против англичанина Тома Аспиналла в главном бою турнира UFC Fight Night 204 в Лондоне.

«Волков провел не самый лучший по качеству бой. У него были явные проблемы с переводом в партер. Противник валил его с легкостью, а Саша ничего не мог поделать. Он набрал отличный вес, тут даже не придерешься. Я не ожидал от Саши такого в первом же раунде. Обидно, но проиграл по делу, Аспиналл был очень хорош. Волков заслужил это поражение, англичанину нужно отдать должное. У нас страна тяжеловес, ну и бойцы должны быть топовые в этом дивизионе. Нашим ребятам необходимо прибавлять», — сказал Запашный «СЭ».

Поединок завершился уже в первом раунде после успешного болевого приема Аспиналла.

Для англичанина эта победа стала седьмой в карьере при двух поражениях. Волков проиграл 10-й бой из 44.