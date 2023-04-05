Шлеменко подерется с Эномото по правилам кикбоксинга 21 апреля в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

Российский боец Александр Шлеменко (61-15) встретится с Ясубеем Эномото (22-14) по правилам кикбоксинга 21 апреля в «Бойцовском клубе РЕН ТВ», сообщил глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

«Шлеменко — ударник в ММА. Если не ошибаюсь, у него в активе есть выступления по кикбоксингу, хотя это было уже очень давно. Кто такой Эномото? Это боец ММА, у которого отличный грэпплинг, но он исповедует хорошую зрелищную манеру боя в стойке. Думаю, шикарный должен получиться реванш», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

В 2014 году Шлеменко победил Эномото единогласным решением судей на турнире в Москве.

В прошлом бою Шлеменко проиграл единогласным решением судей Магомеду Исмаилову (18-3). Бойцы возглавили турнир RCC 13, который проходил 3 декабря 2022-го в Екатеринбурге.