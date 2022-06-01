Розенструйк раскрыл план на бой с Волковым: «Отправлю его спать»

Восьмой номер рейтинга UFC в тяжелом весе Жаирзиньо Розенструйк (12-3) раскрыл план на бой с россиянином Александром Волковым (34-10).

По словам суринамского бойца, он намерен нокаутировать россиянина.

«Надеюсь, бой пройдет в стойке, — сказал Розенструйк в интервью Just Scrap Radio. — У Волкова жесткий стиль ведения боя. Все пытаются бороть меня, и поэтому я думаю, что он тоже полезет в борьбу. Может быть, у нас получится провести бой как в кикбоксинге. Будет весело. Волков большой парень, и я с нетерпением жду нашего боя.

Не хочу давать прогноз, но я всегда выхожу в клетку с целью нокаутировать оппонента. Как только я нащупаю эту возможность, я ей воспользуюсь. Намерен постоянно двигаться и искать возможности отправить его спать. Я не собираюсь действовать вторым номером».

Розенструйк проиграл прошлый бой Кертису Блейдсу (16-3) единогласным решением судей 25 сентября 2021 года на UFC 266 в Лас-Вегасе, США.

Волков уступил в предыдущем поединке Тому Аспиналлу (12-2) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 19 марта на UFC Fight Night 204 в Лондоне, Великобритания.

Бой Волков — Розенструйк пройдет в ночь с 4 на 5 июня на турнире UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе.