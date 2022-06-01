Ти Джей Диллашоу рассказал, почему Коди Гарбрандт проигрывает

Главный претендент на титул в легчайшем дивизионе Ти Джей Диллашоу (17-4) считает, что бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт (12-5) потерпел пять поражений в последних шести боях из-за того, что не хочет развиваться и допускает одну и ту же ошибку.

«Он довольно самобытный спортсмен. Он самый быстрый парень, с которым я когда-либо встречался, но он далеко не самый умный боец, — отметил Диллашоу в интервью The Schaub Show. — Ты должен совершенствоваться, чтобы оставаться на вершине. Он умеет драться, Коди точно такой же боец, как и все мы. Но почему бы тебе, вместо того чтобы пропускать в подбородок, не научиться джиу-джитсу? Ему нужно измениться. Сейчас он просто сидит и ничего не делает. Из боя в бой он делает одно и то же: он опускает левую руку, когда бросает правую. Просто держи левую руку высоко, а правой — выстегни его. Все. Для него это будет конец игры. Мы видели это пять боев подряд».

Гарбрандт подерется с Рани Яхья (28-10) 9 июля на UFC on ESPN в Лас-Вегасе, США.

В последнем поединке Гарбрандт проиграл Кай Кару-Франсу (24-9) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, США.