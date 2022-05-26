Арман Царукян считает, что Тони Фергюсон должен завершить карьеру

Российский боец UFC Арман Царукян (18-2) заявил, что Тони Фергюсон (23-5) не заслуживает места в топе рейтинга UFC в легком весе, добавив, что он должен завершить свою карьеру.

«Я не могу понять, что Тони Фергюсон делает на девятой строчке в рейтинге, — сказал Царукян в интервью MMA News. — За последние несколько лет он потерпел четыре подряд поражения. Думаю, что он должен завершить карьеру».

Царукян следующий поединок проведет против Матеуша Гамрота (20-1), который занимает 12-ю строчку рейтинга UFC в легком весе. Бой состоится 25 июня на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.

Царукян идет на серии из 5 побед. 27 февраля он одолел Йоэля Альвареса (19-3) на UFC Fight Night 202 во втором раунде техническим нокаутом.

Гамрот идет на серии из трех побед. В прошлом бою поляк одержал победу над Диегой Феррейрой (17-5) во втором раунде 18 декабря 2021 года на UFC Fight Night 199, отправив соперника в технический нокаут.