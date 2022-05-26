Арман Царукян: «Я смогу нокаутировать Чарльза Оливейру»

Царукян уверен, что ему под силам победить Оливейру

Российский боец UFC Арман Царукян (18-2) уверен, что ему под силам одолеть первого номера рейтинга UFC в легком весе Чарльза Оливейру (33-8).

«Я могу побить Чарльза везде: хоть в стойке, хоть на земле, — отметил Царукян в интервью MMA News. — У него не слишком хорошая ударка. Я бы не стал называть его ударником высокого уровня, потому что он часто раскрывается, пропускает и падает в нокдауны, особенно в первом раунде. У него не слишком прочная челюсть. Думаю, я смогу его нокаутировать».

Царукян следующий поединок проведет против Матеуша Гамрота (20-1), который занимает 12-ю строчку рейтинга UFC в легком весе. Бой состоится 25 июня на UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

Царукян идет на серии из 5 побед. 27 февраля он одолел Йоэля Альвареса (19-3) на UFC Fight Night 202 во втором раунде техническим нокаутом.

Оливейра в последнем поединке победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец идет на серии из 11 побед.