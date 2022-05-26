Хабиб встретился с Люком Рокхолдом: «Всегда рад встрече с людьми, от которых я научился многому»

Непобежденный бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) опубликовал фотографию, на котором он вместе с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Люком Рокхолдом (16-5) тренируется в зале Американской академии кикбоксинга в Сан-Хосе, США.

«Всегда рад встрече с людьми, от которых я научился многому», — прокомментировал фотографию россиянин.

«Брат мой! Спасибо тебе, тренер!», — ответил Рокхолд.

Ранее американец говорил, что перед поединком с Пауло Костой (13-2) он планирует потренироваться с Нурмагомедовым.

Следующий бой Рокхолд проведет против Косты 20 августа на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.

Рокхолд идет на серии из двух поражений. В прошлый раз он дрался против Яна Блаховича (28-9) 7 июля 2019 года на UFC 239. Рокхолд упал в нокаут во втором раунде.

Коста занимает шестую строчку полусреднего веса UFC, а также идет на серии из двух поражений. В последнем поединке он потерпел поражение от Марвина Веттори (18-5) 23 октября 2021 года на UFC Fight Night 196 в Лас-Вегасе, США. Бой закончился победой итальянца единогласным решением судей (48-46, 48-46, 48-46).