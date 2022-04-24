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Сегодня, 12:54

Реакция профессиональных боксеров на бой Фьюри и Уайта

Давид Хачатрян
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Тайсон Фьюри (32-0) нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде в поединке 24 апреля на заполненном лондонском стадионе «Уэмбли» и защитил титул WBC в супертяжелом весе. Профессиональные боксеры опубликовали свою реакцию на поединок в Twitter.

Райан Гарсия: «У Фьюри потрясающий музыкальный вкус! Он идеально подобрал песню для своего выхода в ринг».

Шакур Стивенсон: «Никогда в жизни не видел никого, кто был бы похож на Тайсона Фьюри. Он восхитителен!».

Дэнни Гарсия: «Тайсон Фьюри — настоящий воин».

Энтони Фаулер: «Тайсон Фьюри слишком хорош».

Райан Гарсия: «Цыганский Король! Что это был за удар!»

Корнелиус Бандрейдж: «Поздравляю, мой друг, с победой! Не могу дождаться твоего боя с Энтони Джошуа!»

Шакур Стивенсон: «Один из величайших тяжеловесов всех времен!»

Заб Джуда: «Мои поздравления, Тайсон Фьюри!».

Энтони Фаулер: «Мастер-класс от Тайсона Фьюри. Он номер один вне всяких сомнений».

Диллиан Уайт
Тайсон Фьюри
ММА
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