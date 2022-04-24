Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:30

«Выпил бы пива с этим парнем». Стерлинг рассказал о своем отношении к Петру Яну

Американский боец UFC Стерлинг заявил о желании выпить пива с Петром Яном
Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алджамейн Стерлинг и Петр Ян.
Фото Global Look Press

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался о взаимоотношениях с Петром Яном.

«Это никогда не было личным в смысле: «Боже мой, я терпеть не могу его». Выпил бы пива с этим парнем. Мы, наверное, многое наговорили друг другу за все это время, но я думаю, что конкуренция между нами заключается в том, что мы просто верим, что оба лучшие. Когда у вас есть два парня, которые верят в это, вполне естественно, что они будут бодаться друг с другом», — приводит слова Стерлинга MMA News.

Стерлинг победил Яна раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (США). Это был второй поединок, который они провели между собой.

Первый бой состоялся в марте 2021 года, тогда американец одержал победу из-за дисквалификации россиянина за запрещенный удар коленом.

Источник: https://www.mmanews.com/2022/04/sterling-yan-beer/
Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
ММА
0
Читайте также
«И тут он как попер на Старостина...» Вратаря «Спартака» надломил матч за сборную. Повесился в 32 года
Фьюри похоронил Уайта и свою карьеру. Тайсон готов закончить с боксом в шаге от грандиозного боя с Усиком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Романов подерется 1 мая на UFC on ESPN 35

Реакция профессиональных боксеров на бой Фьюри и Уайта
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости