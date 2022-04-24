«Выпил бы пива с этим парнем». Стерлинг рассказал о своем отношении к Петру Яну

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался о взаимоотношениях с Петром Яном.

«Это никогда не было личным в смысле: «Боже мой, я терпеть не могу его». Выпил бы пива с этим парнем. Мы, наверное, многое наговорили друг другу за все это время, но я думаю, что конкуренция между нами заключается в том, что мы просто верим, что оба лучшие. Когда у вас есть два парня, которые верят в это, вполне естественно, что они будут бодаться друг с другом», — приводит слова Стерлинга MMA News.

Стерлинг победил Яна раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (США). Это был второй поединок, который они провели между собой.

Первый бой состоялся в марте 2021 года, тогда американец одержал победу из-за дисквалификации россиянина за запрещенный удар коленом.