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Сегодня, 13:01

Владимир Мышев заявил, что Фьюри фаворит в бою с Нганну

Виктория Кравченко
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Бывший чемпион WBC Youth Intercontinental Владимир Мышев рассказал, что думает по поводу возможного боя между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

«Про бой с Нганну говорят давно, поэтому думаю, что такой поединок состоится. Причем Нганну такой поединок гораздо нужнее, чем Фьюри. Тайсон и без Нганну собирает стадионы и зарабатывает большие деньги.

Думаю, что шансов у Нганну не так много, но, как я понял, бой пройдет по правилам бокса, но в ММА перчатках, поэтому добавится немного накала. В любом случае, Фьюри — однозначный фаворит. Перчатки перчатками, но нужно ещё суметь до него дотянуться», — цитирует Меньшова MMA.Metaratings.ru.

У 33-летнего Фьюри в профессиональном боксе — 32 победы и один бой завершился вничью. «Цыганский король» провел свой предыдущий поединок 9 октября 2021-го, тогда Фьюри нокаутировал американца Деонтэя Уайлдера.

Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
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