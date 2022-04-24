Владимир Мышев заявил, что Фьюри фаворит в бою с Нганну
Бывший чемпион WBC Youth Intercontinental Владимир Мышев рассказал, что думает по поводу возможного боя между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.
«Про бой с Нганну говорят давно, поэтому думаю, что такой поединок состоится. Причем Нганну такой поединок гораздо нужнее, чем Фьюри. Тайсон и без Нганну собирает стадионы и зарабатывает большие деньги.
Думаю, что шансов у Нганну не так много, но, как я понял, бой пройдет по правилам бокса, но в ММА перчатках, поэтому добавится немного накала. В любом случае, Фьюри — однозначный фаворит. Перчатки перчатками, но нужно ещё суметь до него дотянуться», — цитирует Меньшова MMA.Metaratings.ru.
У 33-летнего Фьюри в профессиональном боксе — 32 победы и один бой завершился вничью. «Цыганский король» провел свой предыдущий поединок 9 октября 2021-го, тогда Фьюри нокаутировал американца Деонтэя Уайлдера.