Владимир Мышев заявил, что Фьюри фаворит в бою с Нганну

Бывший чемпион WBC Youth Intercontinental Владимир Мышев рассказал, что думает по поводу возможного боя между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

«Про бой с Нганну говорят давно, поэтому думаю, что такой поединок состоится. Причем Нганну такой поединок гораздо нужнее, чем Фьюри. Тайсон и без Нганну собирает стадионы и зарабатывает большие деньги.

Думаю, что шансов у Нганну не так много, но, как я понял, бой пройдет по правилам бокса, но в ММА перчатках, поэтому добавится немного накала. В любом случае, Фьюри — однозначный фаворит. Перчатки перчатками, но нужно ещё суметь до него дотянуться», — цитирует Меньшова MMA.Metaratings.ru.